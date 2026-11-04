అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలు : అధికార రిపబ్లిక్ పార్టీకి షాక్.. చరిత్ర సృష్టిస్తున్న డెమోక్రాట్లు
అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో అధికార రిపబ్లిక్ పార్టీకి గట్టి షాక్ తగిలింది. అదేసమయంలో డెమోక్రాట్లు మాత్రం చరిత్ర సృష్టిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు సెనెట్ స్థానాలను అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ పార్టీ నుంచి కైవసం చేసుకున్నారు. దీంతో ఎగువ సభలో డెమోక్రాట్ల ఆధిపత్యం లభించినట్టయింది. అటు ప్రతినిధుల సభలోనూ డెమోక్రాట్లు ఆధిక్యం సాధించే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి. దీంతో తాజా ఫలితాలపై డోనాల్డ్ ట్రంప్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
బ్యాలెట్ పేపర్లో తన పేరు ఉంటే.. ఓడిపోయేవాళ్లం కాదని అన్నారు. తాను పోటీలో ఉండి ఉంటే.. రిపబ్లికన్ పార్టీ అఖండ విజయం సాధించేదంటూ ఆయన ట్రూత్ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. అయితే, ఈ ఫలితాలను స్వాగతిస్తున్నానని, డెమోక్రాట్లతో కలిసి పనిచేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు.
మరోవైపు, సౌత్ కరోలినాలో రిపబ్లికన్లకు గట్టి దెబ్బ తగిలింది. ఇక్కడ దాదాపు 28 ఏళ్ల తర్వాత సెనెట్ సీటును ఈ పార్టీ కోల్పోయింది. తాజాగా వెలువడిన ఫలితాల్లో ఈ సెనెట్ స్థానంలో రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి, దివంగత నేత లిండ్సే గ్రాహం సోదరి డార్లిన్ గ్రాహం ఓటమిపాలయ్యారు. ఆమెపై డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి అన్నీ ఆండ్రూస్ ఘన విజయం సాధించారు. సౌత్ కరోలినాలో చివరిసారిగా 1998లో డెమోక్రటిక్ నేత సెనెటర్గా ఎన్నికయ్యారు.
ఇక, టెక్సాస్లో గత 30 ఏళ్లకు పైగా ఉన్న రిపబ్లికన్ల ఆధిపత్యానికి డెమోక్రాట్లు చెక్ పెట్టారు. తాజా ఎన్నికల్లో ఇక్కడి సెనెట్ స్థానం నుంచి డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి జేమ్స్ తలారికో విజయం సాధించారు. చివరిసారిగా 1993లో ఇక్కడ తొలిసారి డెమోక్రటిక్ నేత సెనెటర్గా ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత డెమోక్రాట్లకు విజయం లభించడం మళ్లీ ఇప్పుడే కావడం గమనార్హం.
ఒహాయోలోనూ రిపబ్లికన్లకు ఓటమి తప్పలేదు. ఈ పార్టీ సెనెటర్ అభ్యర్థి జాన్ హ్యూస్టెడ్ను డెమోక్రటిక్ నేత షెరాడ్ బ్రౌన్ ఓడించారు. అటు అయోవాలోనూ రిపబ్లికన్ అభ్యర్థిపై డెమోక్రటిక్ నేత జోష్ టురెక్ గెలుపొందారు. గత మధ్యంతర ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం రిపబ్లికన్లకు దక్కింది. ప్రతినిధుల సభలోని మొత్తం 435 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఎగువసభలో మొత్తం 100 స్థానాలుంటాయి. ఇందులో 34 మంది డెమోక్రాట్లు, 31 మంది రిపబ్లికన్లు ఉన్నారు. మిగతా 35 స్థానాలకు మిడ్ టర్మ్లో పోలింగ్ జరిగింది. తాజాగా వెలువడిన ఫలితాల్లో అత్యధిక స్థానాల్లో డెమోక్రాట్లు విజయం సాధించడంతో సెనెట్లో ఆధిపత్యం విపక్షాల వశమైంది.