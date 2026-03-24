భారత నౌకాదళం భద్రత మధ్య ఇండియాకు బయలుదేరిన ఇంధన నౌకలు
పర్షియన్ గల్ఫ్లో ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తలు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో భారత్తో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇధనం, ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. దీంతో కేంద్రం ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగి యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టింది. క్షిపణులు, డ్రోన్ల దాడులతో అట్టుడికిపోతున్న హర్మూజ్ జలసంధితో పాటు హిందూ మహాసముద్రంలో భారత నౌకాదళం పటిష్ట భద్రత నడుమ మూడు ఇంధన నౌకలు భారత్కు బయలుదేరాయి. దేశంలో నెలకొన్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా నౌకాదళ అధిపతి అడ్మిరల్ దినేశ్ త్రిపాఠి తన ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ పర్యటనలను కూడా రద్దు చేసుకున్నారు.
విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం యూఏఈ నుంచి రెండు ఎల్పీజీ క్యారియర్లు, సౌదీ అరేబియా నుంచి ఒక ముడిచమురు నౌక భారత్ వైపు ప్రయాణిస్తున్నాయి. భారత జెండాతో ఉన్న 'ఎంవీ జగ వసంత్', 'ఎంవీ పైన్ గ్యాస్' అనే రెండు ఎల్పీజీ నౌకలు సోమవారం ఉదయం యూఏఈ పోర్టుల నుంచి బయల్దేరాయి. అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని దాటేందుకు ఇరాన్ అనుమతి ఇవ్వడంతో ఈ నౌకలు తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాయి.
షిప్పింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం ఈ రెండు నౌకల్లో కలిపి 92,612 మెట్రిక్ టన్నుల ఎల్పీజీ ఉంది. వీటిలో 33, 27 మంది భారతీయ సిబ్బంది ఉన్నారు. గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమాన్ ప్రవేశించాక, భారత నౌకాదళ యుద్ధనౌకలు వీటికి 24 గంటల పాటు ఎస్కార్ట్ వ్యవహరిస్తాయి. 'ఎంవీ జగ వసంత్' ఈ నెల 26న కాండ్లా పోర్టుకు, 'పైన్ గ్యాస్' ఈ నెల 26న న్యూ మంగళూరు పోర్టుకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు సౌదీ అరేబియాలోని యను పోర్టులో 'ఎంటీ కల్లిస్టా' అనే ముడిచమురు నౌక లోడింగ్ పూర్తి చేసుకుని సోమవారం భారత్లోని పారాదీప్ పోర్టుకు బయల్దేరనుంది. గల్ఫ్ ఆఫ్ ఏడెన్ మీదుగా సాగే ఈ నౌక ప్రయాణంలోనూ భారత నౌకాదళం భద్రత కల్పిస్తుంది. హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లేందుకు ఒక్కో నౌకకు 2 మిలియన్ డాలర్లు ఇరాన్ డిమాండ్ చేస్తోందన్న వార్తలను ఢిల్లీలోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం ఖండించింది. నౌకల ప్రయాణానికి ఎలాంటి రుసుము వసూలు చేయడం లేదని స్పష్టం చేసింది. అయితే, తమ జలసంధిలో భారత యుద్ధనౌకల ఎస్కార్టు ఇరాన్ అనుమతించడం లేదు.