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  4. U.S. moves to strip 40 persons of American citizenship
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న అమెరికా.. భారతీయుడి పౌరసత్వం రద్దు

Visa
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (09:58 IST)
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అమెరికా ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. మోసపూరిత మార్గాల్లో, నేర చరిత్రను దాచిపెట్టి అమెరికా పౌరసత్వం పొందిన 40 మంది విదేశీయుల పౌరసత్వాలను రద్దు చేయడానికి రంగం సిద్ధం చేసింది. వీరిలో ఒక భారతీయుడు కూడా ఉండటం గమనార్హం. అమెరికా ఆధునిక చరిత్రలో ఇదే అతిపెద్ద 'డీ-న్యాచురలైజేషన్’ (పౌరసత్వ రద్దు) చర్యగా ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ మేరకు అమెరికా న్యాయశాఖ (డీవోజీ) ఒక అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది.
 
న్యాయశాఖ వివరాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది ఆగస్టు 21 నుంచి అక్టోబరు 2 మధ్య దేశంలోని 19 ఫెడరల్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుల్లో మొత్తం 40 మందిపై సివిల్ కేసులు దాఖలు చేశారు. వీరంతా తీవ్రమైన నేరాలకు పాల్పడటం లేదా పౌరసత్వం కోసం దరఖాస్తు చేసేటప్పుడు కీలక వాస్తవాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా దాచి, తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
 
 "గూఢచర్యం నుంచి మైనర్లపై లైంగిక నేరాల వరకు అనేక తీవ్రమైన నేరాలకు పాల్పడిన వీరు, తమ గతాన్ని దాచిపెట్టి పౌరసత్వం పొందారు" అని అటార్నీ జనరల్ టాడ్ బ్లాంచ్ తెలిపారు. పౌరసత్వ ప్రక్రియలో మోసాన్ని ఎంతమాత్రం సహించేది లేదని సివిల్ డివిజన్ అసిస్టెంట్ అటార్నీ జనరల్ బ్రెట్ ఎ. షుమేట్ స్పష్టం చేశారు. 
 
పౌరసత్వం రద్దు జాబితాలో కాలిఫోర్నియాలో నివసిస్తున్న 55 ఏళ్ల భారతీయుడు బల్విందర్ సింగ్ కూడా ఉన్నారు. ఇతను రెండు వేర్వేరు గుర్తింపులతో అమెరికా అధికారులను మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 1992లో ఒక ఐడెంటిటీతో ఇమ్మిగ్రేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుని, ఆ తర్వాత 2003లో మరో ఐడెంటిటీతో పర్మినెంట్ రెసిడెంట్ హోదా పొందాడు. 2009లో రెండో ఐడెంటిటీతోనే పౌరసత్వం కూడా సంపాదించాడు. అయితే, వేలిముద్రల ఆధారంగా రెండు దరఖాస్తులు చేసింది ఒకే వ్యక్తి అని అధికారులు గుర్తించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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