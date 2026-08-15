పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు : ఇరాన్కు 2 టన్నుల బంగారం పంపిన యూఏఈ
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనివున్నాయి. ఈ ఉద్రిక్తతలు ఇప్పట్లో సద్దుమణిగేలా కనిపించడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) అత్యంత కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. భవిష్యత్లో జరగబోయే దాడుల నుంచి తమ దేశాన్ని రక్షించుకునే చర్యల్లో భాగంగా, తమ బ్యాంకుల్లో స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ ఆస్తులను యూఏఈ ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.
అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాల మేరకు.. యూఏఈ సుమారు 2 టన్నుల బంగారం, బిలియన్ల డాలర్ల విలువైన నిధులను ప్రత్యేక విమానాల్లో ఇరాన్కు పంపినట్లు సమాచారం. ఆగస్టు 11, 12 తేదీల్లో అబుదాబి నుంచి కొన్ని రాయల్ జెట్ విమానాలు ఇరాన్లోని మెహ్రాబాద్, పయామ్ విమానాశ్రయాలకు చేరుకొని, కొద్దిసేపటికే తిరిగి వెళ్లాయని ఏవియేషన్ వర్గాలు ధ్రువీకరించాయి. ఈ విమానాల్లోనే బంగారం, నగదు తరలించి ఉంటారని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ బంగారం విలువ సుమారు 283 మిలియన్ డాలర్ల వరకు ఉండొచ్చని సమాచారం.
పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణ వాతావరణం ఏర్పడితే, తమ భూభాగంపై ఇరాన్ ఎలాంటి దాడులకు పాల్పడకుండా స్పష్టమైన హామీ పొందేందుకే యూఏఈ ఈ చర్యకు దిగినట్లు అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. తీవ్రమైన ఆర్థిక ఆంక్షలతో సతమతమవుతున్న ఇరాన్కు ఈ నిధుల విడుదల పెద్ద ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
అయితే, ఈ వార్తలపై భిన్న కథనాలు వినిపిస్తున్నాయి. తమ దేశంలోని ఇరాన్ ఆస్తులను విడుదల చేస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలను యూఏఈ విదేశాంగ శాఖ గతంలోనే ఖండించింది. విమానాలు ప్రయాణించిన మాట వాస్తవమే అయినా, వాటిలో బంగారం, నగదు తరలించారనడానికి ఖచ్చితమైన ఆధారాలు మాత్రం ఇంకా బయటకు రాలేదు.