క్రికెట్ ఆడుతూ కిందపడిన బ్రిటీష్ ప్రధాని ఆండీ బర్న్హామ్ (వీడియో వైరల్)
సోషల్ మీడియాలో ఒక సరదా వీడియో వైరల్ అవుతోంది. కామన్వెల్త్ దేశాధినేతల సమావేశానికి ముందు, ఆంటిగ్వా, బార్బుడాలో పర్యటిస్తున్న సమయంలో బ్రిటీష్ ప్రధాన మంత్రి ఆండీ బర్న్హామ్ క్రికెట్ ఆడుతున్న దృశ్యాలు ఆ వీడియోలో ఉన్నాయి.
UK PM Andy Burnham
ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్లో ఒక పరుగు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, ఆయన పిచ్ మధ్యలో పడిపోయారు. చాలా కాలం తర్వాత క్రికెట్ ఆడుతున్న క్రమంలో, బ్రిటీష్ ప్రధాన మంత్రి ఆండీ బర్న్హామ్కు ఈ ఘటన కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిని కలిగించింది. నవంబర్ 2, సోమవారం నాడు పావెల్స్లోని బుల్లెట్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో స్థానిక యువకులతో బర్న్హామ్ ఒక ప్రదర్శన మ్యాచ్లో పాల్గొంటున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.
వేగంగా ఒక సింగిల్ తీసే ప్రయత్నంలో, అతను సమయానికి తిరిగి రాలేనని గ్రహించి, వెనక్కి తిరగడానికి ప్రయత్నించి పిచ్పై జారిపడ్డారు. ప్రధానమంత్రి కిందపడి గడ్డి మైదానంపై జారుతూ వెళ్లడంతో, అక్కడున్న ప్రేక్షకులు, కెమెరామెన్లు ఆ దృశ్యానికి స్పందించారు. కానీ బర్న్హామ్ వెంటనే లేచి నిలబడి, ఆ విషయాన్ని నవ్వుతూ తేలికగా తీసుకున్నారు.
వికెట్ల మధ్య పరుగెత్తే విధానాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలని సరదాగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతోంది. పడిపోయినప్పుడు ఆయన ప్రదర్శించిన సానుకూల స్పందనను చూసి నెటిజన్లు ప్రధానమంత్రిని అభినందిస్తున్నారు.
???? WATCH: Andy Burnham falls over while playing cricket in Antigua in the Caribbean https://t.co/GfOhL8lUan— Politics UK (@PolitlcsUK) November 2, 2026