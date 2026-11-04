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  4. UK PM Andy Burnham Slips and Falls While Playing Cricket In Antigua; Laughs Off Awkward Tumble
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (11:21 IST)

క్రికెట్ ఆడుతూ కిందపడిన బ్రిటీష్ ప్రధాని ఆండీ బర్న్‌హామ్ (వీడియో వైరల్)

UK PM Andy Burnham
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (11:21 IST)
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UK PM Andy Burnham
సోషల్ మీడియాలో ఒక సరదా వీడియో వైరల్ అవుతోంది. కామన్వెల్త్ దేశాధినేతల సమావేశానికి ముందు, ఆంటిగ్వా, బార్బుడాలో పర్యటిస్తున్న సమయంలో బ్రిటీష్ ప్రధాన మంత్రి ఆండీ బర్న్‌హామ్ క్రికెట్ ఆడుతున్న దృశ్యాలు ఆ వీడియోలో ఉన్నాయి.
 
ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లో ఒక పరుగు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, ఆయన పిచ్ మధ్యలో పడిపోయారు. చాలా కాలం తర్వాత క్రికెట్ ఆడుతున్న క్రమంలో, బ్రిటీష్ ప్రధాన మంత్రి ఆండీ బర్న్‌హామ్‌కు ఈ ఘటన కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిని కలిగించింది. నవంబర్ 2, సోమవారం నాడు పావెల్స్‌లోని బుల్లెట్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్‌లో స్థానిక యువకులతో బర్న్‌హామ్ ఒక ప్రదర్శన మ్యాచ్‌లో పాల్గొంటున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. 
 
వేగంగా ఒక సింగిల్ తీసే ప్రయత్నంలో, అతను సమయానికి తిరిగి రాలేనని గ్రహించి, వెనక్కి తిరగడానికి ప్రయత్నించి పిచ్‌పై జారిపడ్డారు. ప్రధానమంత్రి కిందపడి గడ్డి మైదానంపై జారుతూ వెళ్లడంతో, అక్కడున్న ప్రేక్షకులు, కెమెరామెన్లు ఆ దృశ్యానికి స్పందించారు. కానీ బర్న్‌హామ్ వెంటనే లేచి నిలబడి, ఆ విషయాన్ని నవ్వుతూ తేలికగా తీసుకున్నారు. 
 
వికెట్ల మధ్య పరుగెత్తే విధానాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలని సరదాగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతోంది. పడిపోయినప్పుడు ఆయన ప్రదర్శించిన సానుకూల స్పందనను చూసి నెటిజన్లు ప్రధానమంత్రిని అభినందిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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