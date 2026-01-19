గ్రీన్లాండ్ నాకు అమ్మేంతవరకూ ఈ పన్నులు కట్టలేక చావండి, ట్రంప్ భారీ సుంకాలు
అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్కు ఏమైంది? అమెరికా పరిస్థితి పెనం పైనుంచి పొయ్యిలో పడేదాకా ఏదో ఒకటి చేసేదాకా నిద్రపోయేట్లు లేరు. తాజాగా ట్రంప్ యూరోపియన్ దేశాలకు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. గ్రీన్ ల్యాండ్ ను అమెరికా దేశానికి అమ్మేంత వరకూ యూరోపియన్ దేశాలపై భారీ సుంకాలు విధిస్తూనే వుంటామంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ట్రంప్ వార్నింగ్ పైన మిత్ర దేశాలు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసాయి. యూఎస్ అధ్యక్షుడిని దారికి తెచ్చేందుకు యూరోపియన్ దేశాధినేతలందరూ బెల్జియంలో అత్యవసరంగా సమావేశం కానున్నారు.
ట్రంప్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ రాజకీయాలను తిప్పికొట్టాలనీ, అమెరికా కంపెనీలను యూరోపియన్ మార్కెట్ నుంచి బహిష్కరించాలన్న తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకునేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు అమెరికాపై 93 బిలియన్ యూరోల సుంకాలను విధించాలని ఫ్రాన్స్ దేశం కసరత్తు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తమ్మీద ట్రంప్ గ్రీన్ ల్యాండ్ విషయంతో దారికి వస్తే సరి... లేదంటే ఆయనకు రిటర్న్ గిఫ్ట్ రూపంలో భారీగా వాతలు పెట్టేందుకు యూరోపియన్ దేశాలంతా ఏకమవుతున్నట్లు కనబడుతోంది.
ఐతే వీటన్నిటినీ ట్రంప్ పట్టించుకునే స్థితిలో లేడు. గ్రీన్ ల్యాండ్ అమెరికా ఆధీనంలో లేకపోతే, చైనా-రష్యా దేశాల నుంచి ముప్పు పొంచి వుంటుందని ఆయన చెబుతున్నారు. ఈ మాటలను డెన్మార్క్ కొట్టిపారేస్తోంది.