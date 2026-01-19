సోమవారం, 19 జనవరి 2026
  వార్తలు
  తెలుగు వార్తలు
  అంతర్జాతీయ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 19 జనవరి 2026 (12:28 IST)

గ్రీన్‌లాండ్ నాకు అమ్మేంతవరకూ ఈ పన్నులు కట్టలేక చావండి, ట్రంప్ భారీ సుంకాలు

Trump-Greenland
అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌కు ఏమైంది? అమెరికా పరిస్థితి పెనం పైనుంచి పొయ్యిలో పడేదాకా ఏదో ఒకటి చేసేదాకా నిద్రపోయేట్లు లేరు. తాజాగా ట్రంప్ యూరోపియన్ దేశాలకు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. గ్రీన్ ల్యాండ్ ను అమెరికా దేశానికి అమ్మేంత వరకూ యూరోపియన్ దేశాలపై భారీ సుంకాలు విధిస్తూనే వుంటామంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ట్రంప్ వార్నింగ్ పైన మిత్ర దేశాలు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసాయి. యూఎస్ అధ్యక్షుడిని దారికి తెచ్చేందుకు యూరోపియన్ దేశాధినేతలందరూ బెల్జియంలో అత్యవసరంగా సమావేశం కానున్నారు.
 
ట్రంప్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ రాజకీయాలను తిప్పికొట్టాలనీ, అమెరికా కంపెనీలను యూరోపియన్ మార్కెట్ నుంచి బహిష్కరించాలన్న తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకునేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు అమెరికాపై 93 బిలియన్ యూరోల సుంకాలను విధించాలని ఫ్రాన్స్ దేశం కసరత్తు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తమ్మీద ట్రంప్ గ్రీన్ ల్యాండ్ విషయంతో దారికి వస్తే సరి... లేదంటే ఆయనకు రిటర్న్ గిఫ్ట్ రూపంలో భారీగా వాతలు పెట్టేందుకు యూరోపియన్ దేశాలంతా ఏకమవుతున్నట్లు కనబడుతోంది.
 
ఐతే వీటన్నిటినీ ట్రంప్ పట్టించుకునే స్థితిలో లేడు. గ్రీన్ ల్యాండ్ అమెరికా ఆధీనంలో లేకపోతే, చైనా-రష్యా దేశాల నుంచి ముప్పు పొంచి వుంటుందని ఆయన చెబుతున్నారు. ఈ మాటలను డెన్మార్క్ కొట్టిపారేస్తోంది.

Sukumar: జపనీస్ అభిమానుల ప్రేమలేఖలతో చలించిపోయిన సుకుమార్

Sukumar: జపనీస్ అభిమానుల ప్రేమలేఖలతో చలించిపోయిన సుకుమార్ఇక్కడ సంక్రాంతి, జపాన్లో వారి పండుగ రోజున పుష్ప 2 జపాన్ భాషలో విడుదలయింది. 16వ తేదీన విడుదలైంది. ఈ సందర్భంగా సుకుమార్ కు అక్కడి ఫాన్స్ ప్రేమలేఖలు రాసారు. డానికి అయిపోయాడు. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. జపనీస్ అభిమానులు రాసిన ప్రేమలేఖలతో చలించిపోయి, సినిమాకు సరిహద్దులు లేవని, కేవలం భావోద్వేగాలు మాత్రమే ఉంటాయని సుకుమార్ అన్నారు.

Varun Tej: కొరియన్ కనకరాజు గా వరుణ్ తేజ్ వచ్చేసినాడమ్మీ

Varun Tej: కొరియన్ కనకరాజు గా వరుణ్ తేజ్ వచ్చేసినాడమ్మీచాలా కాలం గాప్ తీసుకుని వరుణ్ తేజ్ చేస్తున్న కనకరాజు సినిమా తో నేను తిరిగి వచ్చానని తెలియజేస్తున్నాడు. గాంధీమేర్లపాక దర్శకుడిగా రూపొందుతోంది. నాయికగా రితికా నాయక్ నటిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి 'కొరియన్ కనకరాజు' అనే పేరును ఖరారు చేస్తూ సోమవారం వరుణ్ తేజ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అధికారికంగా ప్రకటించారు. యువి క్రియేషన్స్, ఫస్ట్‌ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ లో రూపొందుతోంది.టైటిల్ గ్లింప్స్‌ను కూడా విడుదల చేశారు.

పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలు మనస్సును హత్తుకున్నాయి.. అందుకే ఆ పని చేశాం : నవీన్ పోలిశెట్టి

పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలు మనస్సును హత్తుకున్నాయి.. అందుకే ఆ పని చేశాం : నవీన్ పోలిశెట్టిజనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గతంలో చెప్పిన ఓ మాట తన మనస్సును హత్తుకున్నాయని హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి అన్నారు. నవీన్ పోలిశెట్టి, రాధిక చౌదరి జంటగా నటించిన చిత్రం 'అనగనగా ఒక రాజు'. సంక్రాంతికి విడుదలై ఘన విజయం సాధించింది. ఈ చిత్ర బృందం ఆదివారం రాజమండ్రిలోని అప్సర థియేటర్‌లో సందడి చేసింది. ఈ సందర్భంగా ప్రేక్షకులను ఉద్దేశించి నవీన్ పోలిశెట్టి మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రం షూటింగ్ అధికభాగం ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోనే జరిగిందని దీనికి కారణం లేకపోలేదన్నారు.

బాలీవుడ్‌లో మతపరమైన వివక్ష ఉందా? రెహ్మాన్‌ను నిలదీసిన కంగనా రనౌత్

బాలీవుడ్‌లో మతపరమైన వివక్ష ఉందా? రెహ్మాన్‌ను నిలదీసిన కంగనా రనౌత్బాలీవుడ్ చిత్రపరిశ్రమలో మతపరమైన వివక్ష ఉందంటూ ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహ్మాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ ఎంపీ, బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. రెహ్మాన్‌ను ఆమె విద్వేషపూరిత వ్యక్తిగా విమర్శించారు. పైగా, తాను నటించిన 'ఎమర్జెన్సీ' చిత్రానికి సంగీతం వహించేందుకు నిరాకరించారంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తున్న మన శంకరవరప్రసాద్ గారు

బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తున్న మన శంకరవరప్రసాద్ గారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తున్నారు. ఆయన మరోమారు తన స్టామినా ఏంటో ఈ చిత్రం ద్వారా నిరూపించారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కి సంక్రాంతి పండుగకు విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌ మూవీగా నిలిచింది. దీంతో వసూళ్ళ ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. ఈ చిత్రం విడుదలైన కేవలం ఆరు రోజుల్లోనే రూ.261 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్టు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. భారీ పోటీ నడుమ కూడా ఈ చిత్రం రోజురోజుకూ వసూళ్లు అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. దీంతో సినీ ట్రేడ్ వర్గాలు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నాయి.

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌లో లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌లో లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్హైదరాబాద్: సుప్రసిద్ధ చర్మ, జుట్టు, సౌందర్య క్లినిక్ బ్రాండ్ అయిన లేయర్స్ క్లినిక్స్, ప్రతిష్టాత్మక జూబ్లీ హిల్స్ పరిసరాల్లో దాని 20వ క్లినిక్ అయిన లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను వైభవంగా ప్రారంభించడంతో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి భారత క్రికెట్ లెజెండ్ మిథాలీ రాజ్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో లేయర్స్ క్లినిక్స్ వ్యవస్థాపకుడు-సీఈఓ శ్రీ కె. సుధీర్ రెడ్డి మరియు వైద్య నాయకత్వ బృందంలోని సీనియర్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. 2020లో హైదరాబాద్‌లో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్, అధునాతన, నైతిక, ఫలితాల ఆధారిత సౌందర్య సంరక్షణలో విశ్వసనీయ పేరుగా వేగంగా ఉద్భవించింది.

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన, ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు మద్దతుగా జనవరి 18న నిర్వహిస్తున్న టాటా ముంబయి మారథాన్ 2026లో పాల్గొనేందుకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమం పరివర్తన్ ద్వారా దాదాపు 1,500 మంది ఉద్యోగులను పంపిస్తోంది. క్యాన్సర్ సంరక్షణకు అంకితమైన, భారతదేశంలోని పురాతన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ (ICS)తో బ్యాంక్ భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశుభ్రతకు పెద్ద పీట వేస్తూ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ ప్రాథమిక, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, సమాజాలలో ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతోంది.

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?మగవారి కంటే ఆడవారికే చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుందన్నది శాస్త్రీయంగా వాస్తవమని తేలింది. దీని వెనుక కొన్ని ముఖ్యమైన శారీరక మరియు జీవసంబంధిత కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మగవారిలో మెటబాలిజం రేటు ఆడవారి కంటే సుమారు 23 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెటబాలిజం అనేది మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చే ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో వేడి పుడుతుంది. మగవారి మెటబాలిజం వేగంగా ఉండటం వల్ల వారి శరీరం సహజంగానే ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మగవారి శరీరంలో కండరాల శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యం

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యంఇటీవలికాలంలో గుండె సమస్యలతో ఇబ్బందిపడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండె ఆరోగ్యం కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అలాంటి సమస్యలు దరిచేరవు. ఇందుకుగాను ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే రసాలను తాగుతుంటే గుండెకి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్రాన్‌బెర్రీస్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆంథోసైనిన్‌లు, ఫ్లేవనాల్స్, విటమిన్ సి, ఇ పుష్కలం. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు ధమనులలో ఫలకం ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయి. దానిమ్మ రసం గుండె ఆరోగ్యం, రక్తం గడ్డకట్టడం, నరాల ప్రేరణలకు సహాయపడే వివిధ పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నారింజ మీ జీర్ణవ్యవస్థను కొలెస్ట్రాల్‌ను గ్రహించకుండా నిరోధించి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్మధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. రాత్రిపూట మేల్కొని ఉండడం చాలా మందికి అలవాటు. రాత్రి ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వల్ల శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.
