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  4. US and Iran exchange strikes as Tehran again says strait of Hormuz is closed
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 12 July 2026 (11:05 IST)

హర్మూజ్‌ జలసంధిని మూసివేసిన ఇరాన్...

strait of Hormuz
Written By: ఠాగూర్
Published: Sun, 12 Jul 2026 (11:05 IST)
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అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ దూకుడు కారణంగా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింతగా పెరిగాయి. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం జరిగింది. ఈ ఒప్పందాన్ని డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఉల్లంఘించి ఇరాన్‌పై బాంబుల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. దీంతో ఇరాన్ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. 
 
సైప్రస్ జెండాతో హర్మూజ్‌లో అనధికార మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న ఓ నౌకపై తమ సైన్యం కాల్పులు జరిపిందని.. ఈ జలసంధిని మరోసారి మూసివేస్తునట్లు ఇరాన్‌ ప్రకటించింది. ఈ దాడి కారణంగా నౌకలోని ఒక సిబ్బంది మృతి చెందినట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ ధ్రువీకరించింది. 
 
ఇరాన్ ఓ తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుందని.. దానికి తగిన మూల్యం చెల్లించుకుంటుందని అమెరికా రక్షణ మంత్రి హెగ్సెత్‌ హెచ్చరించారు. దీంతో టెహ్రాన్‌పై అమెరికా దాడులు కొనసాగించే అవకాశం ఉందని పశ్చిమాసియా దేశాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.  
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ఠాగూర్

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