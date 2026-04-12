అమెరికాతో చర్చల విఫలం కావడానికి కారణం ఇదే : ఇరాన్
అమెరికాతో జరిగిన శాంతి చర్చలు విఫలమయ్యాయనని ఇరాన్ ప్రకటించింది. ఈ చర్చలు విఫలం కావడానికి హర్మూజ్ జలసంధి, ఇరాన్ అణు హక్కులు వంటి కీలక అంశాలపై ప్రతిష్టంభన నెలకొనడమేనని స్పష్టం చేసింది. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులను తగ్గించేందుకు ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా - ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి చర్చలు జరిగాయి. సుధీర్ఘంగా జరిగిన ఈ చర్చలు విఫలం కావడందో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ సారథ్యంలోని బృందం తిరిగి స్వదేశానికి వెళ్లిపోయింది.
చర్చలు ముగిసిన తర్వాత జేడీ వాన్స్ మాట్లాడుతూ, 21 గంటలు నిరంతాయంగా ఇరాన్తో తాము చర్చలు జరిపామన్నారు. అనేక కీలకమైన విషయాలపై చర్చించినట్లు వెల్లడించారు. అయితే, ఈ చర్చల్లో ఎలాంటి ఒప్పందానికి రాలేకపోయామని స్పష్టం చేశారు. ఒప్పందానికి అనుకూలంగా తాము షరతులు విధించామని.. కానీ వాటిని ఇరాన్ ప్రతినిధులు అంగీకరించలేదని వాన్స్ పేర్కొన్నారు.
చర్చల్లో తాము చాలా సానుకూలంగా వ్యవహరించామన్నారు. సద్భావనతో ఇక్కడికి వచ్చి.. ఒక ఒప్పందం చేసుకునేందుకు తమ వంతు ప్రయత్నం చేశామన్నారు. కానీ, దురదృష్టవశాత్తు ఎలాంటి పురోగతి సాధించలేకపోయామన్నారు. ఇది అమెరికా కంటే.. ఇరాన్కే దురదృష్టకర వార్తగా పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరకుండానే తాము.. అమెరికాకు తిరిగి వెళ్లిపోతున్నట్లు వెల్లడించారు.
భవిష్యత్తులో ఇరాన్ తన అణ్వాయుధాలను సమకూర్చుకోవడానికి గానీ.. దాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రయత్నించకుండా ఉంటామనే స్పష్టమైన హామీని అమెరికా కోరుతోందని వాన్స్ అన్నారు. అయితే, ఇందుకు ఇరాన్ నిరాకరించిందన్నారు. ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరనప్పటికీ.. తమ ప్రతిపాదనపై స్పందించేందుకు ఇరాన్ను ఇంకా సమయం ఇవ్వనున్నట్లు వాన్స్ సూచించారు.
పాక్లో చర్చల నేపథ్యంలో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో తాము నిరంతరం ఫోన్లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నామని పేర్కొన్నారు. విదేశాంగమంత్రి మార్కో రూబియా, రక్షణ మంత్రి పీట్హెగ్సెత్, ఆర్థిక మంత్రి స్కాల్ బెసెంట్లతో కూడా నిరంతరం టచ్లో ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ విలేకరుల సమావేశం అనంతరం వాన్స్ నేతృత్వంలోని యూఎస్ ప్రతినిధుల బృందం పాక్ను వీడింది.