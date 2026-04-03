అమెరికా సైన్యంలో కీలక పరిణామం... ఆర్మీ చీఫ్ జార్జ్ తొలగింపు
ఇరాన్తో యుద్ధం జరుగుతున్న వేళ అమెరికాలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అమెరికా ఆర్మీ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ జనరల్ రాండీ జార్జ్ను తక్షణమే పదవి నుంచి దిగిపోవాలని రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి పీట్ హెగ్సెత్ ఆదేశించారు. ఇరాన్తో అమెరికా యుద్ధం కొనసాగుతున్న కీలక తరుణంలో ఆర్మీ అత్యున్నత అధికారిపై వేటువేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. జనరల్ జార్జ్ వెంటనే పదవీ విరమణ చేస్తున్నారని పెంటగాన్ అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది.
అయితే, జార్జ్ను అర్థాంతరంగా తొలగించడానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలను పెంటగాన్ వెల్లడించలేదు. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, తన ఆలోచనా విధానాలకు అనుగుణంగా పనిచేసే నాయకత్వం సైన్యంలో ఉండాలని హెగ్సెత్ భావిస్తున్నారని, అందుకే ఈ మార్పులు చేస్తున్నారని కథనాలు వెలువడుతున్నాయి.
సాధారణంగా నాలుగేళ్ల పదవీకాలం ఉండగా, 2023లో బాధ్యతలు చేపట్టిన జార్జ్ కేవలం 18 నెలల్లోనే వైదొలగాల్సి వచ్చింది. గతేడాది హెగ్సెత్ రక్షణ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి సైన్యంలో ఉన్నతస్థాయి అధికారుల తొలగింపు పరంపర కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు ఆయన డజనుకు పైగా ఉన్నతాధికారులను పదవుల నుంచి తప్పించారు. జార్జ్ స్థానంలో ఆర్మీ వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ జనరల్ క్రిస్టోఫర్ లానేవ్ యాక్టింగ్ చీఫ్గా వ్యవహరించనున్నారు. ఇరాక్, ఆప్ఘనిస్థాన్ యుద్దాల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఉన్న జార్జ్ను తొలగించడం ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.