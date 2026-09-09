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  4. US attacks 5 Iranian oil tankers, Tehran retaliates with strikes on Jordan
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (11:56 IST)

పశ్చిమాసియాలో టెన్షన్ టెన్షన్ - అమెరికా - ఇరాన్ దాడులు, ప్రతిదాడులు

US Iran peace deal
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (11:56 IST)
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పశ్చిమాసియాలో మరోమారు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు ఒకరిపై ఒకరు దాడులు, ప్రతిదాడులు చేసుకుంటున్నాయి. తమ యుద్ధనౌకపై ఇరాన్ రెండుసార్లు బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో దాడికి యత్నించిందని అమెరికా ఆరోపిస్తూ, ఇరాన్‌కు చెందిన ఐదు భారీ ఆయిల్ ట్యాంకర్లను ధ్వంసం చేశాయి. దీనికి ప్రతీకారంగా ఇరాన్.. జోర్డాన్‌లోని అమెరికా సైనిక స్థావరంపై క్షిపణులతో దాడి చేసింది. ఈ దాడులు - ప్రతిదాడులతో గల్ఫ్ ప్రాంతం దద్దరిల్లింది.
 
యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ (సెంట్కామ్) కథనం ప్రకారం.. మంగళవారం ఒమన్ గల్ఫ్‌లో కావిజ్, చార్మినార్, హొరైజన్ 1, రీస్కో అనే నాలుగు ట్యాంకర్లతో పాటు, ఇరాన్ ప్రధాన చమురు ఎగుమతి కేంద్రమైన ఖర్గే ద్వీపం సమీపంలో ఉన్న దర్యా అనే మరో ట్యాంకర్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు జరిపారు. దాడికి ముందు ట్యాంకర్లలోని సిబ్బందిని నౌకలను విడిచి వెళ్లాలని ఆదేశించామని, ఆ తర్వాతే వాటిని పనిచేయకుండా ధ్వంసం చేశామని అమెరికా సైన్యం తెలిపింది. ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్ సీ), దాని అనుబంధ సంస్థలకు నిధులు సమకూర్చేందుకు ఈ ట్యాంకర్లను ఉపయోగిస్తున్నారని అమెరికా ఆరోపించింది. ఈ ఘటనలో తమ సిబ్బందికి ఎలాంటి హాని జరగలేదని, ఇరాన్ క్షిపణి దాడుల నుంచి తమ యుద్ధనౌక సురక్షితంగా బయటపడిందని సెంట్కామ్ పేర్కొంది.
 
అమెరికా చర్యకు ప్రతిగా ఇరాన్ వెంటనే స్పందించింది. జోర్డాన్‌లోని అల్ అజ్రాక్ వైమానిక స్థావరం (మువఫాక్ సాల్టి ఎయిర్బేస్)పై క్షిపణి దాడులు జరిపినట్లు ఐఆర్ సీ ప్రకటించింది. ఈ స్థావరంలోని ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నిర్వహణ, సంసిద్ధ ప్రాంతాలను, షెల్టర్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని ఇరాన్ తెలిపింది. అయితే, ఇరాన్ ప్రయోగించిన 20 బాలిస్టిక్ క్షిపణులలో 18 క్షిపణులను తమ వాయు రక్షణ వ్యవస్థలు కూల్చివేశాయని జోర్డాన్ సైన్యం వెల్లడించింది. మిగిలిన రెండు జనావాసాలు లేని ప్రాంతాల్లో పడ్డాయని, ఎలాంటి ప్రాణనష్టం గానీ, ఆస్తినష్టం గానీ జరగలేదని స్పష్టం చేసింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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