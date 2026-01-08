భారత్పై డోనాల్డ్ ట్రంప్ కన్నెర్ర : 500 శాతం సుంకాలు మోతకు సిద్ధం
భారత్పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరోమారు కన్నెర్రచేశారు. రష్యా - ఉక్రెయిన్లో సాగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ట్రంప్ ఓ నిర్ణయానికి వచ్చాను. రష్యాపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు ద్వైపాక్షిక ఆంక్షల బిల్లుకు ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఇందులోభాగంగా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే భారత్, చైనాలపై సుంకాలను 500 శాతం పెంచేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై రిపబ్లికన్ సెనెటర్ లిన్సే గ్రాహం ఎక్స్ వేదికగా పెట్టిన పోస్టు ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది.
డోనాల్డ్ ట్రంప్తో భేటీ అయ్యి పలు కీలక అంశాలపై చర్చలు జరిపినట్లు గ్రాహం తెలిపారు. రష్యాపై ఆంక్షలు విధించే బిల్లుకు అధ్యక్షుడు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ బిల్లుపై వచ్చే వారం ఓటింగ్ జరగనున్నట్లు వెల్లడించారు. దీని ప్రకారం ఉక్రెయిన్లో పుతిన్ చేస్తున్న రక్తపాతానికి రష్యా చమురు కొని తద్వారా నిధులు సమకూరుస్తోన్న భారత్, చైనా, బ్రెజిల్ దేశాలు ఇకపై కొనుగోలు చేయకుండా అడ్డుకుంటుందన్నారు. వీటిని ఉల్లంఘిస్తే ఆయా దేశాలపై 500 శాతం టారిఫ్లు విధించే అధికారం ఉంటుందన్నారు. ఈ బిల్లుపై త్వరితగతిన ముందుకుసాగుతామని తెలిపారు.
రష్యా చమురు కొనుగోలుదారుల్లో చైనా మొదటి స్థానంలో ఉండగా.. భారత్ రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ చమురు కొనుగోళ్లపై ట్రంప్ మొదటినుంచి ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. ఈ విషయం పైనే గతేడాది భారత దిగుమతులపై 50 శాతం సుంకాలు విధించారు. మరోవైపు.. వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించి భారత్- అమెరికాల మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఈ కీలక బిల్లుకు ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం గమనార్హం.