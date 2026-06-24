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అమెరికా రాజకీయాల్లోకి భారతీయ మూలాలున్నవారు రావాలి : రాజా కృష్ణమూర్తి
అమెరికా రాజకీయాల్లో భారతీయ మూలాలు ఉన్న వారు రావాలని యూఎస్ కాంగ్రెస్ సభ్యుడు రాజా కృష్ణమూర్తి పిలుపునిచ్చారు. దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారత్కు వ్యతిరేకంగా విద్వేషపూరిత ఘటనలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ సూచన చేశారు. జాతి వివక్ష ఘటనలకు వ్యతిరేకంగా తమ స్వరం వినిపించేందుకు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని, ప్రజా జీవితంలో చురుకైన పాత్ర పోషించాలని ప్రవాస భారతీయులకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
'ఫౌండేషన్ ఫర్ ఇండియా అండ్ ఇండియన్ డయాస్పోరా స్టడీస్' ఆధ్వర్యంలో క్యాపిటల్ హిల్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రాజా కృష్ణమూర్తి మాట్లాడారు. అమెరికాలో అత్యంత విద్యావంతులు, సంపన్న వర్గాల్లో ఒకరిగా ఉన్నప్పటికీ.. భారతీయ-అమెరికన్లు కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారని రాజా కృష్ణమూర్తి పేర్కొన్నారు. అమెరికన్లలో భారత, హిందూ వ్యతిరేక ధోరణి పెరుగుతుండడం వల్ల ఈ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయన్నారు.
వీటిని ఎదుర్కోవడానికి రాజకీయ పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా అన్ని స్థాయుల్లోని రాజకీయ పదవులకు పోటీ చేయాలని ప్రోత్సహించారు. మనం ఎదుర్కొనే సమస్యలపై గళం ఎత్తకపోతే బాధితులుగా మిగిలిపోవాల్సి వస్తుందన్నారు. దేశంలో వలసదారులపై ద్వేషం పెరుగుతోందని.. ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవడంలో ప్రవాస భారతీయులు ఐక్యంగా ఉండాలని మరో కాంగ్రెస్ సభ్యుడు థానేదార్ పిలుపునిచ్చారు.
Rajinikanth: తలైవర్ 173 చిత్రం పేరు ధర్మన్ - 4గురు దర్శకులు మారారన్న రజనీకాంత్
కాగా, 'ధర్మన్': కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో రజనీకాంత్ సినిమాకు అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకుడిగా ఖరారు కావడానికి ముందు ముగ్గురు దర్శకులు ఎందుకు మారారో రజనీకాంత్ వెల్లడించారు. KS రవికుమార్, సుందర్ సి, సిబి చక్రవర్తి తర్వాత, కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో రజనీకాంత్ నటించనున్న 'ధర్మన్' చిత్రానికి అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకుడిగా ఎంపికయ్యారు.
Kleenkara : నాన్న అని పిలిచే.క్లీంకార పెద్ది విడుదలయ్యాక పెద్ది అని పిలుస్తోంది : రామ్ చరణ్
రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. అన్ని ప్రాంతాల్లో హౌస్ఫుల్ కలెక్షన్లతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమౌతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ పెద్ది మెగా బ్లాక్బస్టర్ ఈవెంట్ ని నిర్వహించారు.
Chiranjeevi proud: ప్రధాని కలవడం అక్కడ న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ టైటిల్ ఇవ్వడం తండ్రిగా గర్వంగా వుంది
రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుని రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్లతో సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. 2026 సౌత్ ఇండియా నంబర్ వన్ గ్రాసర్ గా నిలిచింది
Trisha: అభిమానులు గోల చేసాక విజయ్కు విషెస్ చెప్పిన త్రిష
తమిళనాడు సీఎం విజయ్కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలను నటి త్రిష తెలపలేదని వార్తలు ఒక్కసారిగా గుప్పుమన్నాయి. ఇంకా ఆమె విజయ్ నుంచి దూరమైందని, అలాగే సోషల్ మీడియాను త్రిష అన్ ఫాలో చేసిందనే వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. ఈ వార్తలకు త్రిష తాజా పోస్టుతో చెక్ పెట్టారు. జూన్ 22న విజయ్ 52వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్రిష నుంచి ఎలాంటి శుభాకాంక్షలు రాకపోవడంతో, ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో విజయ్ను అన్ఫాలో చేశారనే వార్తలు చర్చకు దారితీశాయి. వారి స్నేహబంధం దెబ్బతిన్నదంటూ సాగిన ఈ ప్రచారానికి ఫుల్స్టాప్ పెడుతూ, విజయ్తో ఉన్న ఒక చిత్రాన్ని త్రిష సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేసారు.
Ramcharan and modi: న్యూఢిల్లీలో రిపబ్లిక్ సమ్మిట్లో మోదీతో రామ్ చరణ్, అనిల్ కపూర్
నిన్న జరిగిన 'రిపబ్లిక్ సమ్మిట్'లో గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్,ఉపాసలను పలకరించినప్పటి సహజమైన దృశ్యాలు కొద్ది సేపటికి్రతమే సోషల్ మీడియాలో వచ్చాయి. ఈ వేడుకలో బాలీవుడ్ నుంచి అనిల్ కపూర్ తదితరులు కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ దంపతలుకు మోదీ ఆప్యాయపలుకరింపులు జరిగాయి. రామ్ చరన్ పెద్ది సినిమా విడుదలకు ముందు మోదీని ఢిల్లీలో కలిసినప్పుడు పెద్ద కథ గురించి వాకబు చేశారు. ఇది దేశభక్తివైపు యువతను తీసుకెళ్ళే కథాంశమని చరన్ వెల్లడించారు.