అమెరికాలో కొనసాగుతున్న సంక్షోభం : వేలాది విమానాలు రద్దు
అమెరికా విమానయాన రంగంలో సంక్షోభం కొనసాగుతోంది. ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ఏటీసీ) వ్యవస్థలో తలెత్తిన సాంకేతిక లోపం కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా వేల సంఖ్యలో విమాన సర్వీసులు స్తంభించిపోయాయి. శుక్రవారం ప్రారంభమైన ఈ అంతరాయం వారాంతమంతా కొనసాగడంతో వేలాది విమానాలు రద్దయ్యాయి, మరికొన్ని గంటల పాటు ఆలస్యంగా నడిచాయి. ఫలితంగా ప్రయాణికులు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారు.
ఆదివారం ఒక్కరోజే సుమారు 8,800 విమానాలు ఆలస్యంగా నడవగా, మరో 2,400 సర్వీసులు పూర్తిగా రద్దయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. విమానాలతో పాటు సిబ్బంది కూడా వివిధ ప్రాంతాల్లో నిలిచిపోవడంతో, పరిస్థితులు చక్కబడి సర్వీసులు సాధారణ స్థితికి రావడానికి సోమవారం వరకు సమయం పట్టవచ్చని అమెరికా రవాణా శాఖ మంత్రి సీన్ డఫీ తెలిపారు.
ఏటీసీ సిబ్బందికి, పైలట్లకు మధ్య సమాచార మార్పిడిని పర్యవేక్షించే కీలక వ్యవస్థలో తలెత్తిన సాంకేతిక వైఫల్యమే ఈ సంక్షోభానికి ప్రధాన కారణమని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. వ్యవస్థ ఆధునికీకరణ పనుల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన ఒక కంప్యూటర్ రూటర్ నుంచి తప్పుడు సంకేతాలు వెలువడటంతో నెట్వర్క్ పూర్తిగా కుప్పకూలిందని మంత్రి డఫీ వివరించారు. ఈ ఘటనపై ప్రస్తుతం సమగ్ర దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.