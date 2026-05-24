హర్మోజ్ను తెరుస్తాం.. ఆంక్షలు ఎత్తివేయండి : ఇరాన్ సరికొత్త ప్రతిపాదన
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలను నివారించేందుకు ఇరాన్ ముందుకు వచ్చింది. ముడి చమురు రవాణాకు ప్రధాన జలమార్గమైన హర్మోజ్ జలసంధని తెరుస్తామని, అయితే, తమపై విధించిన అన్ని రకాల ఆంక్షలను ఎత్తివేయాలని కోరింది.
ప్రస్తుతం అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య 60 రోజుల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి దగ్గరగా ఉన్నాయని, దీనికి సంబంధించిన చర్చలు తుది దశకు చేరుకున్నట్టు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాల సమాచారంగా ఉంది. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా ఇరాన్ తన చమురును అమ్ముకోవడానికి అనుమతించడం, కీలకమైన హర్మోజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడం, వివాదాస్పద అణు కార్యక్రమాన్ని నిలువరించడం వంటి అంశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఆక్సియోస్ కథనం ప్రకారం ఈ 60 రోజుల ఒప్పందంలో భాగంగా హర్మోజ్ జలసంధిని ఎలాంటి సుంకాలు లేకుండా తిరిగి తెరవడానికి ఇరాన్ అంగీకరించింది. నౌకల స్వేచ్ఛా రాకపోకల కోసం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన మైన్లను తొలగించనుంది. దీనికి బదులుగా, అమెరికా ఇరాన్ ఓడరేవులపై దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేయనుంది. ఇరాన్ చమురు అమ్మకాలకు వీలుగా కొన్ని ఆంక్షలను సడలించడంతో పాటు స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ నిధులను కూడా విడుదల చేయనుంది.
అయితే, ఈ ఒప్పందంలో అత్యంత కీలకమైన ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై మాత్రం ఇరు దేశాల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అణ్వాయుధాలను తయారు చేయబోమని, యురేనియం శుద్ధిని నిలిపివేస్తామని ఇరాన్ హామీ ఇవ్వాలని ఒప్పంద ముసాయిదాలో ఉన్నట్లు 'ఆక్సియోస్' పేర్కొంది. కానీ, ప్రాథమిక చర్చల్లో అణు కార్యక్రమం ఉండదని ఇరాన్ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇరుపక్షాలు ఒక ప్రాథమిక అవగాహనకు వచ్చిన తర్వాతే ఈ క్లిష్టమైన అంశంపై చర్చిస్తారని 'న్యూయార్క్ టైమ్స్' కూడా నివేదించింది.
మలయాళ నటీనటుల సంఘం అమ్మ కార్యదర్శి పదవికి సినీ నటి అన్సిబా హాసన్ రాజీనామా చేశారు. సహ నటులు వేధింపులు భరించలేకే తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. నటుడు టైనీ టామ్ తనను జిహాదీ అటూ పిలిచారని ఆరోపించారు. అలాగే, ఇతర సభ్యులు కూడా తనను మానసికంగా వేధించారని ఆమె ఆరోపించారు. దీంతో అమ్మలోని అంతర్గత విభేదాలు మరోమారు బయటపడినట్టయింది.
నిఖిల్ సిద్ధార్థ, సంయుక్త, నభా నటేష్ కాంబినేషన్ లో స్వయంభూ'తో రాబోతున్నారు. భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వంలో, పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ల నిర్మాణంలో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రంగా రూపొందుతోంది. 'స్వయంభూ' భారతీయ సినిమా రంగంలోనే బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ ఎపిక్ వెనుక ఉన్న వర్క్ ని చిత్ర బృందం ఇప్పుడు సినీ ప్రేమికులకు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించింది.
భారత క్రికెటర్ RCB స్టార్ ప్లేయర్ వెంకటేశ్ అయ్యర్ ఈ రోజు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ని ఆయన నివాసంలో ప్రత్యేకంగా కలిశారు. అల్లు అర్జున్ కుమారుడు అల్లు ఆర్యన్ కు ఒక ప్రత్యేకమైన జెర్సీని బహూకరించడంతో, వారి మధ్య జరిగిన ఈ ఆత్మీయ కలయిక మరింత విశేషంగా మారింది. ఈ ఫొటోలను అల్లు అర్జున్ తన సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. టాలెంటెడ్ క్రికెటర్ అయిన వెంకటేష్ అయ్యర్ గారిని కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉందంటూ బన్నీ ఈ సందర్భంగా రాసుకొచ్చాడు.
మలయాళ చిత్రనిర్మాత-నటుడు బాసిల్ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో టోవినో థామస్ నటించిన 2021 నాటి సూపర్హీరో చిత్రం 'మిన్నల్ మురళి' దేశవ్యాప్తంగా భారీ విజయం సాధించినప్పటి నుండి, ఆయన ముఖేష్ ఖన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 90ల నాటి టీవీ షో 'శక్తిమాన్'ను వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారనే వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో రణవీర్ సింగ్ పేరు వినిపిస్తోందని పుకార్లు వచ్చిన తర్వాత, ఇటీవల బాసిల్ ఈ కథను అల్లు అర్జున్కు వినిపించారని ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. దీనిపై ఇక్కడ కొంత స్పష్టత ఉంది.