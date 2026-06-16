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హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా టోల్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ ప్రారంభం.. డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి అంగీకరించామని, ఇప్పుడు హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా టోల్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ ప్రారంభమవుతుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరాన్ డిప్యూటీ విదేశాంగ మంత్రి కజెం గరీబాబాడి ధృవీకరించిన ఈ ఒప్పందం ఇరాన్- యుఎస్ మధ్య శత్రుత్వాలను వెంటనే ముగించింది.
US Iran peace deal
హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా టోల్-ఫ్రీ షిప్పింగ్కు ఒప్పందం అనుమతించిందని, ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడి ప్రారంభించినప్పటి నుండి చాలా వరకు మూసివేయబడిందని ట్రంప్ అన్నారు. ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్తో ఒప్పందం ఇప్పుడు పూర్తయిందని ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్లో రాశారు.
"అందరికీ అభినందనలు. నేను హార్ముజ్ జలసంధి టోల్ ఫ్రీ ప్రారంభానికి పూర్తిగా అధికారం ఇస్తున్నాను. ఏకకాలంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ నావికా దిగ్భంధనాన్ని తక్షణమే తొలగించడానికి అధికారం ఇస్తున్నాను. ప్రపంచ నౌకలు, మీ ఇంజిన్లను ప్రారంభించండి. చమురు ప్రవహించనివ్వండి"అంటూ పేర్కొన్నారు.
అలాగే ప్రత్యేక పోస్ట్లో, "ఈ గొప్ప ఒప్పందం మొత్తం ప్రాంతానికి శాంతి, భద్రతను తెస్తుంది" అని చెప్పారు. ఇరాన్తో మరింత సమగ్రమైన శాంతి ఒప్పందం అనుసరిస్తుందని సూచించారు. చాలా మంది అధ్యక్షులు ఇరాన్తో శాంతిని నెలకొల్పడానికి ప్రయత్నించారు, అందరూ నా ముందు విఫలమయ్యారు.
ఈ ప్రాంత నాయకులు మొదటిసారిగా, నిజమైన శాంతిని సాధించడంలో వారికి సహాయపడే అధ్యక్షుడిని కనుగొన్నారు. శుక్రవారం ఒప్పందంపై సంతకం చేయడంతో జలసంధి తెరవడంతో, గని తొలగింపు ప్రయోజనాల కోసం, ప్రపంచానికి మళ్లీ చమురు ప్రవహిస్తుంది" అని రాశారు.
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