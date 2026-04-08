ఒకవైపు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం - మరోవైపు క్షిపణిదాడులు
అమెరికా ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినప్పటికీ పశ్చిమాసియాలోని పలు ప్రాంతాల్లో దాడులు కొనసాగడం ఆందోళన రేకెత్తిస్తుంది. తమ దేశానికి చెందిన లావన్ ద్వీపంపై బుధవారం దాడులు జరిగినట్టు ఇరాన్ వెల్లడించింది. ఈ దీవిలోని చమురు శుద్ధి కేంద్రాన్ని శత్రువులు లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్టు పేర్కొంది.
ఈ దాడి కారణంగా ఆయిల్ రిఫైనరీలో మంటలు చెలరేగాయని, అక్కడ సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని ఇరాన్ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. అయితే, ఈ దాడిలో ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం వివరాలు తెలియరాలేదు. మరోవైపు ఈ దాడులు ఎవరు చేశారన్న దానిపై కూడా స్పష్టత లేదు.
అటు కువైట్లోని పలు చమురు, విద్యుత్ క్షేత్రాలపైనా బుధవారం దాడులు కొనసాగాయి. దాదాపు 28 ఇరాన్ డ్రోన్లను తమ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ అడ్డుకుందని కువైట్ రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ అధికార ప్రతినిధి వెల్లడించారు. చమురు శుద్ధి కేంద్రాలు, విద్యుత్ ప్లాంట్లపై డ్రోన్ దాడులు జరగడంతో భారీ నష్టం వాటిల్లినట్లు పేర్కొన్నారు.
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లోని కొన్ని ప్రాంతాలపై క్షిపణి దాడులు జరిగాయి. వీటిని సమర్థంగా అడ్డుకున్నట్లు ఆ దేశ అధికారులు వెల్లడించారు. రెండు వారాల కాల్పుల విరమణకు అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఒప్పందం జరిగిన అనంతరం కూడా ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకోవడం గందరగోళానికి దారితీసింది.