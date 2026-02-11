పాకిస్తాన్ను అమెరికా తమ టాయిలెట్ పేపర్లా వాడుకుంది: పాక్ రక్షణ మంత్రి
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారతదేశంపై టారిఫ్లు ఎత్తివేయడమో లేదంటే ఫ్రెండ్షిప్ పటిష్టం చేయడంపైనో కానీ పాకిస్తాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్కు బాగా కోపం వచ్చేసింది. అమెరికా దేశం తమను టాయిలెట్ పేపర్లో వాడుకుని పడేసిందంటూ తీవ్ర ఆవేదనతో వ్యాఖ్యానించారు. ఎంతసేపటికి అమెరికా తన ప్రయోజనాల కోసమే పాకిస్తాన్ దేశాన్ని వాడుకున్నది తప్పించి తమ దేశానికి ఎంతమాత్రం సాయం చేయలేదంటూ ఆసిఫ్ మండిపడ్డారు.
1999 తర్వాత అమెరికాతో తాము జత కట్టడమే పెద్ద తప్పిదమనీ, ఆనాడు తాము అమెరికాతో కలిసి తాలిబన్లపై పోరాటం చేసామన్నారు. దాని ఫలితంగా తాలిబన్లు పాకిస్తాన్ పైన దాడులు చేస్తుంటే అమెరికా మాత్రం చేతులు దులుపుకుని తమకేమీ పట్టనట్లు మిన్నకున్నదని ఆరోపించారు. ఆరోజు అమెరికాతో కలిసి తాలిబన్లపై తాము చేసిన దాడి పర్యవసానాలను ఇప్పటికీ పాకిస్తాన్ అనుభవిస్తూనే వున్నదని అన్నారు. పాకిస్తాన్ దేశం తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే కొద్దిగా కూడా అమెరికా సాయం చేయలేదని, చేతులు కట్టుకుని చూస్తూ కూర్చున్నదని ఆరోపించారు.