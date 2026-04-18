పాక్షికంగా తెరిచిన ఇరాన్ గగనతలం- హార్ముజ్ బంద్.. ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
ఇరాన్ తన భూభాగంలోని తూర్పు ప్రాంతం గుండా వెళ్లే అంతర్జాతీయ విమానాల కోసం శనివారం తన గగనతలాన్ని పాక్షికంగా తిరిగి తెరిచిందని ఆ దేశ పౌర విమానయాన సంస్థ తెలిపింది. ఇరాన్ గుండా ప్రయాణించే అంతర్జాతీయ విమానాల కోసం దేశ గగనతలంలోని తూర్పు భాగంలో వాయు మార్గాలు తెరిచి ఉన్నాయని అది పేర్కొంది.
అయితే, మూడు గంటలకు పైగా గడిచినా, ఫ్లైట్ ట్రాకర్ వెబ్సైట్లు ఇరాన్ గుండా ఏ అంతర్జాతీయ విమానాలు వెళ్లడం లేదని, చాలా విమానాలు సుదీర్ఘమైన దారి మళ్లింపుల ద్వారా దాని గగనతలాన్ని తప్పించుకుంటున్నాయని చూపించాయి.
మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బుధవారం లోగా ఇరాన్ తమతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. లేకపోతే మళ్లీ బాంబులు వేస్తామంటూ హెచ్చరించారు. ఆరిజోనాలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రస్తుతం అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఏప్రిల్ 21తో ఈ గడువు ముగియనుంది. ఈ గడువు ముగిసేలోపే ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని ఇరు దేశాలు యత్నిస్తున్నాయి. మరోవైపు అమెరికా విధిస్తున్న నౌకా దళ దిగ్బంధనం కారణంగా పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికొచ్చింది.
అమెరికా తన హామీలను నెరవేర్చలేదని, ఇరాన్ ఓడరేవులపై దిగ్బంధనాన్ని కొనసాగించడంతో ముఖ్యమైన హోర్ముజ్ జలసంధిపై మళ్లీ కఠినమైన ఆంక్షలు విధిస్తున్నట్లు ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ స్పష్టం చేసింది.