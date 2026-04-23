ఇరాన్తో సంఘర్షణను త్వరగా ముగించాల్సివుంది : డోనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్తో సాగుతున్న సంఘర్షణను త్వరగా ముగించాల్సివుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. అదేసమయంలో చర్చలను పునఃప్రారంభించడానికి తనపై ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇరాన్తో సాగుతున్న యుద్ధ సమయంలో కాల్పుల విరమణ పొడిగింపు స్వల్పకాలమే అంటూ వస్తోన్న వార్తలను ట్రంప్ తోసిపుచ్చారు. మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈ సంఘర్షణను తాను తొందరగా ముగించాలనుకుంటున్నానని ప్రజలు భావిస్తున్నారని, కానీ.. వాటిలో నిజం లేదని అధ్యక్షుడు స్పష్టం చేశారు.
అమెరికా ప్రజల కోసం ఒక మంచి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం పైనే తమ ప్రభుత్వం దృష్టిసారించిందని తెలిపారు. ఇరాన్ శాంతి ప్రతిపాదన సమర్పించడానికి ఎలాంటి గడువు నిర్దేశించలేదన్నారు. సీజ్ఫైర్ కొనసాగుతుండగా.. హర్మూజ్ జలసంధిలో మరోసారి ఉద్రిక్తతలు తలెత్తిన సంగతి తెలిసిందే.
బుధవారం ఇరాన్ పలు నౌకలపై కాల్పులు జరిపి, కొన్నింటిని స్వాధీనం చేసుకొన్న విషయంపై ట్రంప్ స్పందించారు. ఆ నౌకలు అమెరికావి కావన్నారు. అదే సమయంలో జలసంధిలో పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇరాన్ నాయకత్వాన్ని బాంబు దాడుల కంటే.. దిగ్బంధనమే ఎక్కువగా భయపెడుతోందని ట్రంప్ అన్నారు. దిగ్బంధనంతో ఇరాన్ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలకు ఎక్కువ నష్టం కలుగుతుందని హెచ్చరించారు. వారి చమురు బావులు శాశ్వతంగా మూతపడాల్సిన పరిస్థితి కూడా రావచ్చన్నారు.
అమెరికాపై ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజష్కియాన్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. చర్చలు, ఒప్పందాలను ఇరాన్ స్వాగతిస్తుందని ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు. మాట తప్పడం, దిగ్బంధనం, బెదిరింపులు వంటివి ఇరుదేశాల మధ్య జరగాల్సిన చర్చలకు అసలైన అడ్డంకులుగా పేర్కొన్నారు. అమెరికా మాటలు, చేష్టలకు మధ్య తేడాని ప్రపంచం గమనిస్తోందన్నారు.