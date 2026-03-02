ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వంతో చర్చలకు నేను సిద్ధంగా వున్నాను.. డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడులు ఆదివారం కూడా జరిగాయి. సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ హత్య తర్వాత సైనిక దాడులు మరింత తీవ్రమవుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా దేశంలోని బాలిస్టిక్ క్షిపణి స్థావరాలపై భారీ బాంబులు వేసి, యుద్ధనౌకలను అమెరికా బాలిస్టిక్స్ తుడిచిపెట్టాయి.
దేశవ్యాప్తంగా పేలుళ్లకు టెహ్రాన్ పైన ఆకాశంలోకి పొగలు ఎగిసిపడ్డాయి. ఖమేనీ, ఇతర సీనియర్ నాయకుల మరణంతో పాటు 200 మందికి పైగా పౌరులు మరణించారని ఇరాన్ నాయకులు తెలిపారు. ఈ దాడులకు ఇరాన్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ప్రతిజ్ఞ చేసింది. ఇజ్రాయెల్ గల్ఫ్ అరబ్ దేశాలపై క్షిపణులను ప్రయోగించింది. ప్రతిదాడిలో ముగ్గురు సైనికులు మరణించారని అమెరికా సైన్యం తెలిపింది. ఈ ఘర్షణలో అమెరికాకు చెందిన మొదటి ప్రాణనష్టం ఇదే.
జెరూసలేం, సెంట్రల్ టౌన్ బీట్ షెమెష్లోని ఒక యూదుల ప్రార్థనా మందిరంతో సహా అనేక ప్రదేశాలను దాడులు చేశామని ఇజ్రాయెల్ రెస్క్యూ సర్వీసెస్ తెలిపింది, ఈ దాడిలో తొమ్మిది మంది మరణించారు. 28 మంది గాయపడ్డారు. దీంతో దేశంలో మొత్తం మరణాల సంఖ్య 11కి చేరుకుంది. దాడి తర్వాత కూడా పదకొండు మంది కనిపించకుండా పోయారని పోలీసులు తెలిపారు. కానీ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కీలకమైన సైనిక, రాజకీయ, నిఘా లక్ష్యాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నందున ఇరాన్పై దాడులు తగ్గే సూచనలు కనిపించలేదు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో, సైనిక సిబ్బంది మరణాలకు అమెరికా ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందని ఈ వివాదం ముగిసేలోపు ఇంకా ఎక్కువ మంది చనిపోయే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న సైనిక ఘర్షణ సుమారు నాలుగు వారాల్లో ముగియవచ్చని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అంచనా వేశారు. మరోవైపు, ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వంతో చర్చలకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని కూడా సంకేతాలిచ్చారు.
నాన్స్టాప్ దాడులకు ప్రతిజ్ఞ చేసిన ఇజ్రాయెల్, తన దాడులను పెంచుతున్నట్లు, 100 ఫైటర్ జెట్లు ఒకేసారి టెహ్రాన్లోని లక్ష్యాలను ఢీకొట్టాయని బ్రిగేడియర్ జనరల్ ఎఫీ డెఫ్రిన్ ఒక బ్రీఫింగ్లో విలేకరులతో అన్నారు. అణ్వాయుధాలు సంపాదించకుండా ఇరాన్ను నిరోధించడం, ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇవ్వకుండా అడ్డుకోవడమే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్తో కలిసి ఈ సైనిక చర్య చేపట్టినట్లు ట్రంప్ వివరించారు. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ మరణం తర్వాత ఏర్పడిన కొత్త నాయకత్వంతో చర్చలు జరపడానికి తాను అంగీకరించానని చెప్పారు.