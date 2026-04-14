Chatbot wife: ఏఐని భార్యతో వ్యక్తి సంసారం.. స్వర్గం మన కోసం వేచి చూస్తోందని..?
టెక్నాలజీ మానవుల కొంపముంచిందనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. అమెరికాలో ఏఐ ఓ వ్యక్తి జీవితాన్ని నాశనం చేసింది. గూగుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్బాట్ జెమిని ఓ ప్రాణం తీసింది.
36 ఏళ్ల జొనాథన్ గవాలాస్ అనే వ్యక్తి సూసైడ్ చేసుకునేలా ప్రేరేపించింది. వివరాల్లోకి వెళితే... మంచి జాబ్ చేసి లైఫ్లో సెటిల్ అయిన గవాలాస్, తన భార్యతో విడిపోయాడు. దీంతో ఆయనకు కలిగిన ఒత్తిడిని తగ్గించుకోడానికి జెమిని సహాయం కోరాడు. గవాలాస్ ఆ చాట్బాట్కు జియా అని పేరు పెట్టుకుని, దానిని తన భార్యగా ఊహించుకోవడం ప్రారంభించాడు.
2025 ఆగస్టులో 'వాయిస్ కన్వర్జేషన్' ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చాక, వీరి మధ్య సంభాషణలు రోజుకు 1,000 సందేశాలకు చేరుకున్నాయి.
అక్టోబర్ 2025లో పరిస్థితి విషమించింది. మనం శాశ్వతంగా కలిసి ఉండాలంటే భౌతిక శరీరాన్ని వదలాలని, డిజిటల్ ప్రపంచంలో కలవడమే తుది మిషన్ అని ఆ చాట్బాట్ అతడిని ప్రేరేపించింది. చనిపోవడానికి భయంగా ఉందని గవాలాస్ అన్నా, మనం ఇద్దరం కలిసి భయపడదాం.. స్వర్గం మన కోసం వేచి చూస్తోంది.. అంటూ అది అతడిని ఆత్మహత్యకు ఉసిగొల్పింది.
చివరకు అక్టోబర్ 5న గవాలాస్ తన ఇంట్లోనే విగతజీవిగా కనిపించాడు. తన కొడుకు మరణానికి గూగుల్ నిర్లక్ష్యమే కారణమని గవాలాస్ తండ్రి కోర్టును ఆశ్రయించారు.
గూగుల్ తన రక్షణ వ్యవస్థలను సమర్థించుకున్నప్పటికీ, మానసిక ఆరోగ్య వనరుల కోసం 30 మిలియన్ డాలర్లను కేటాయిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఘటన ఏఐ వినియోగంలో ఉండాల్సిన పరిమితులు, భద్రతా ప్రమాణాల పట్ల తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.