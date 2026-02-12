అమెరికా పోలీసు అధికారి నిర్లక్ష్యం: చనిపోయిన కర్నూలు యువతి కుటుంబానికి రూ. 262 కోట్ల పరిహారం
2023లో జనవరి నెలలో అమెరికా సియాటెల్ రోడ్డు ప్రమాదంలో కర్నూలు యువతి జాహ్నవి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. పోలీసు పెట్రోలింగ్ కారు నడుపుతూ వచ్చిన అమెరికా పోలీసు అధికారి రోడ్డు దాటుతున్న యువతిని ఢీకొట్టి ఆమె మరణానికి కారకుడయ్యాడు. పైగా తన నిర్లక్ష్యం కారణంగా మృతి చెందిన యువతి పట్ల పరిహాసంగా మాట్లాడుతూ... ఆమె చనిపోయింది.
ఆమె చాలా సామాన్యమైన మనిషి. 11 వేల డాలర్లు ఇస్తే సరిపోతుంది హహహ అంటూ నవ్వాడు సదరు పోలీసు అధికారి అయిన డేనియల్. పోలీసు అధికారి నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఎన్నో ఆశలతో అమెరికాలో ఎమ్మెస్ చేయడానికి వచ్చిన యువతి మరణానికి కారణమయ్యాడని సియాటెల్ నగర యంత్రాంగం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. జాహ్నవి కుటుంబానికి పరిహారంగా రూ. 262 కోట్ల పరిహారాన్ని ఇచ్చేందుకు నిర్ణయించింది.