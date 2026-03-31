ఇరాన్కు భయపడిన గల్ఫ్ దేశాలు.. డబ్బులిచ్చి అమెరికాతో యుద్ధమా?
గల్ఫ్ దేశాలు ఇరాన్ దేశానికి భయపడ్డాయా? అందుకే అమెరికాకు డబ్బులిచ్చి యుద్ధం చేయిస్తున్నాయా? ఈ ప్రశ్న తాజాగా తలెత్తింది. ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దేశాలు సంయుక్తంగా యుద్ధం చేస్తున్నాయి. ఈ యుద్ధానికి అయ్యే వ్యయాన్ని గల్ఫ్ దేశాలు భరిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.
ముఖ్యంగా ఇరాన్పై చేస్తున్న పోరాటానికి అవుతున్న వ్యయాన్ని సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ వంటి సంపన్న అరబ్ మిత్రదేశాల నుంచి రాబట్టాలని ఆయన భావిస్తున్నట్లు శ్వేతసౌథ వర్గాల సమాచారం. “అమెరికా సైనికులు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడుతుంటే, దానివల్ల రక్షణ పొందుతున్న భాగస్వామ్య దేశాలే యుద్ధ ఖర్చును భరించాలి" అనేది ట్రంప్ ఆలోచనగా కనిపిస్తోంది.
ఇరాన్ నుంచి ఎదురయ్యే ముప్పు నుంచి అరబ్ దేశాలను కాపాడేందుకు అమెరికా తన సైనిక శక్తిని, వనరులను వినియోగిస్తోందని, కాబట్టి ఆ యుద్ధానికి అయ్యే బిల్లును ఆ దేశాలే చెల్లించాలని ట్రంప్ గట్టిగా వాదిస్తున్నారు. ఈ విధానాన్ని 'పే ఫర్ ప్రొటెక్షన్' (రక్షణకు మూల్యం చెల్లించడం)గా అభివర్ణిస్తున్నారు.
ఇరాన్తో యుద్ధం కారణంగా అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై పడుతున్న ట్రిలియన్ డాలర్ల భారాన్ని తగ్గించుకోవడమే ఈ ప్రతిపాదన వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. గతంలోనూ పలుమార్లు మిత్రదేశాలు తమ రక్షణ కోసం తగినంత ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
ట్రంప్ తాజా ప్రతిపాదనతో అరబ్ దేశాల్లో చర్చ మొదలైంది. ఒకవైపు ఇరాన్ను నిలువరించడానికి అమెరికా మద్దతు తప్పనిసరి కాగా, మరోవైపు యుద్ధ వ్యయాన్ని పూర్తిగా భరించడంపై ఆ దేశాలు ఆలోచనలో పడ్డాయి.