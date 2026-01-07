వెనెజులా అధ్యక్షుడు మదురోను ఎలా నిర్భంధంచారో తెలుసా? (Video)
వెనెజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను నిర్బంధించిన వీడియో ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. దాన్ని కృత్రిమ మేధతో తయారు చేశారు. ఒక దేశాధ్యక్షుడిని అగ్రరాజ్యం కొన్నిగంటల వ్యవధిలో తన కస్టడీలోకి తీసుకోవడం సంచలనం సృష్టించింది. తాజాగా మదురో నిర్బంధానికి సంబంధించిన ఏఐ వీడియో ఒకటి వైరల్గా మారింది. ఆయన తన నివాసం టెర్రస్పై చేతిలో గ్లాస్ పట్టుకొని, ఏదో సుదీర్ఘంగా ఆలోచిస్తుండగా.. అమెరికా సైన్యానికి చెందిన విమానాలు చుట్టుముట్టాయి.
తొలుత పవర్ గ్రిడ్ను బాంబులతో ధ్వంసం చేశాయి. ఆయన తన సతీమణితో కలిసి సురక్షిత ప్రాంతానికి చేరుకునేందుకు ప్రయత్నించినా.. అప్పటికే నివాసం లోపలికి చేరుకున్న యూఎస్ బలగాలు మదురో సెక్యూరిటీ అధికారిని చంపేశాయి. తర్వాత మదురో దంపతులకు బేడీలు వేసి, తమ కస్టడీలోకి తీసుకున్నాయి. మదురో డౌన్ఫాల్ పేరిట ఉన్న ఈ క్లిప్లో ట్రంప్ కూడా కనిపించారు. ఇప్పటికే వీడియోకు లక్షల్లో వీక్షణలు వచ్చాయి.