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వెనిజులాలో భూకంపం.. 2,595కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య - నిరాశ్రయులైన 16,000 మంది
ఉత్తర వెనిజులాలో సంభవించిన శక్తివంతమైన భూకంపాల వల్ల మృతుల సంఖ్య 2,595కు పెరిగిందని, 12,400 మంది గాయపడ్డారని తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ గురువారం తెలిపారు.
వెనిజులా యొక్క వేలిముద్ర ఆధారిత రాయితీ ఇంధన వ్యవస్థ ద్వారా అధికారులు వారి గుర్తింపును ధృవీకరించిన తర్వాత, మొదట మరణించినట్లుగా నమోదైన ఐదుగురు సజీవంగా ఉన్నట్లు తేలిందని ఆమె చెప్పారు. కచ్చితంగా నిరూపించబడని సంఖ్యలను తాము ఇవ్వాలనుకోవడం లేదని రోడ్రిగ్జ్ అన్నారు.
జూన్ 24న ఉత్తర వెనిజులాలో సంభవించిన 7.2, 7.5 తీవ్రత గల భూకంపాల నేపథ్యంలో ఈ గణాంకాలు వెలువడ్డాయి.
భూకంపాల వల్ల దెబ్బతిన్న మౌలిక సదుపాయాల పునర్నిర్మాణం కోసం వనరులను సమీకరించేందుకు ప్రభుత్వం యూఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్, అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్)తో చర్చలు జరుపుతోందని కూడా ఆమె చెప్పారు.
దేశ పునరుద్ధరణ ప్రయత్నాలకు మద్దతుగా గ్రాంట్లు, రుణ సౌకర్యాలను అందించిన ప్రపంచ బ్యాంకు, ఇంటర్-అమెరికన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్తో కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయని ఆమె తెలిపారు. రోడ్రిగ్జ్ ప్రకారం, భూకంపాల వల్ల కనీసం 855 భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి.
పునర్నిర్మాణం కోసం అధికారులు ప్రారంభంలో 200 మిలియన్ డాలర్లను కేటాయించారని, గృహ నిర్మాణ ప్రాజెక్టుల కోసం అంతర్జాతీయ విరాళాలను స్వీకరించడానికి సీఏఎఫ్-డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ లాటిన్ అమెరికా అండ్ ది కరేబియన్లో ఒక ప్రత్యేక ఖాతాను తెరిచారని ఆమె చెప్పారు.
దెబ్బతిన్న భవనాలను అంచనా వేయడానికి, మౌలిక సదుపాయాల పునరుద్ధరణ ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఇజ్రాయెల్ నిపుణుల బృందం రాకను కూడా రోడ్రిగ్జ్ ప్రకటించారు. ఐక్యరాజ్యసమితి అభివృద్ధి కార్యక్రమం రాపిడ్ డిజిటల్ అనాలిసిస్ (రాడిడా) ఆధారంగా చేసిన ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం, ఇళ్లు, వ్యాపారాలు, ఇతర ఆస్తులకు సుమారు 6.7 బిలియన్ డాలర్ల నష్టం వాటిల్లిందని ఆమె తెలిపారు.
ప్రభుత్వ అంచనాల ప్రకారం సుమారు 12,800 మంది తమ ఇళ్లను కోల్పోగా, ఐక్యరాజ్యసమితి శరణార్థుల ఏజెన్సీ భూకంపాల కారణంగా దాదాపు 16,000 మంది నిరాశ్రయులైనట్లు నమోదు చేసింది.
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