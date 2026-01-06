నేను నిర్దోషిని - వెనెజువెలా దేశ అధ్యక్షుడుని.... కోర్టులో నికోలస్ మదురో
వెనెజువెలా దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో అరెస్టు అంశం ఇపుడు ప్రపంచ రాజకీయాల్లో పెను ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. అమెరికా చర్యను అనేక దేశాలు ముక్తకంఠంతో ఖండిస్తున్నారు. ఒక సార్వభౌమ దేశంపై దాడి చేసి ఆ దేశ అధ్యక్షుడు, ఆయన సతీమణిని నిర్బంధించడం దురాక్రమణతోనే సమానమంటూ పలు దేశాధినేతలు వ్యాఖ్యానిస్తున్నాయి.
మరోవైపు, వెనిజువెలా మాజీ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో అరెస్టు ఉదంతం ఇప్పుడు న్యాయస్థానానికి చేరింది. డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా, నార్కో టెర్రరిజం వంటి తీవ్రమైన ఆరోపణలపై న్యూయార్క్ ఫెడరల్ కోర్టులో హాజరైన మదురో తాను నిర్దోషినని వాదించారు. కారకాస్లోని అధ్యక్ష భవనం నుంచి తనను బలవంతంగా బందీగా పట్టుకున్నారని న్యాయమూర్తికి తెలిపారు.
'నేను మర్యాదస్తుడిని, నా దేశానికి అధ్యక్షుడిని. ఇక్కడ మోపిన ఆరోపణలేవీ నిజం కావు. నేను నిర్దోషిని' అని 63 ఏళ్ల మదురో స్పష్టం చేశారు. తనను పదవి నుంచి తొలగించినప్పటికీ, తానే ఇప్పటికీ వెనిజువెలా నాయకుడినని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. మదురోతో పాటు ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోరెస్ కూడా కోర్టుకు హాజరై తాను వెనిజులా ప్రథమ మహిళనని, తనపై వచ్చిన ఆరోపణల్లో వాస్తవం లేదని పేర్కొన్నారు.
మదురోపై ప్రధానంగా నాలుగు రకాల ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నార్కో టెర్రరిజం, కొకైన్ దిగుమతికి కుట్ర, విధ్వంసకర ఆయుధాలు (మెషిన్ గన్స్) కలిగి ఉండటం, మెక్సికోలోని సినలోవా, జెటాస్ కార్టెల్స్, కొలంబియా తిరుగుబాటుదారులతో కలిసి డ్రగ్స్ నెట్వర్క్ నడపడం వంటి అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. వెనిజువెలా చమురు నిల్వలపై కన్నేసిన అమెరికా, రాజకీయ కుట్రలో భాగంగానే తనపై ఈ తప్పుడు కేసులు పెట్టిందని మదురో డిఫెన్స్ టీమ్ వాదిస్తోంది.
మదురో అరెస్టు తర్వాత వెనిజువెలాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అమెరికా చేపట్టిన ఈ ఆపరేషన్ను సమర్థించే వారిని అరెస్టు చేయాలని అక్కడి అధికారులు ఆదేశించారు. మరోవైపు, ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో రష్యా, చైనా సహా వెనిజువెలా మిత్రదేశాలు అమెరికా చర్యను తీవ్రంగా ఖండించాయి. ఐరాస సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రస్ కూడా ఈ పరిణామంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ 1989 పనామా దాడి తర్వాత లాటిన్ అమెరికాలో అమెరికా చేసిన అతిపెద్ద సైనిక చర్యగా దీన్ని అభివర్ణించారు.