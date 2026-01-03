వెనిజులా అధ్యక్షుడు భార్యను కూడా బంధించాం: ట్రంప్ ప్రకటన, కారణం ఏంటి?
ప్రపంచంలోనే అత్యధిక చమురు నిల్వలున్న దేశం వెనిజులా. ఈ దేశంపై అమెరికా దండయాత్రం చేసింది. వెనిజులాపై అమెరికా దాడికి ప్రధాన కారణాలుగా చమురు, మాదక ద్రవ్యాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ప్రయోజనాలుగా చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రపంచంలోనే అత్యధిక చమురు నిల్వలున్న దేశంగా వెనిజులా నిలిచింది. ఇక్కడ సుమారుగా 300 బిలియన్ బ్యారెల్స్ చమురు వున్నట్లు గణాంకాలను బట్టి తెలుస్తోంది.
ఐతే చమురును వెలికి తీసేందుకు గతంలో ఈ దేశంలో అమెరికన్ కంపెనీలు భారీగా చమురు ప్రాజెక్టులు నిర్మించాయి. వెనిజులాకు హ్యూగో అధ్యక్షుడిగా వున్న సమయంలో ఈ ప్రాజెక్టులన్నిటినీ జాతీయం చేసారు. ఇక అక్కడ నుంచి అమెరికా వర్సెస్ వెనిజులా ఉద్రిక్తత మొదలైంది. తాము కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి చమురు ప్రాజెక్టులు నిర్మిస్తే వాటిని జాతీయం ఎలా చేస్తారు, అదంతా తమ సంపద అంటూ అమెరికా వాదించడం ప్రారంభించింది. ఐతే మీరు పెట్టిన డబ్బు వెనక్కి ఇచ్చేస్తున్నాం కదా. ఇది మా దేశం, మా చమురు అంటూ వెనిజులా ఎదురుతిరిగింది.
ఈలోపుగానే అమెరికాకు మరో కారణం చిక్కింది. ప్రస్తుత వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో డ్రగ్స్ ముఠాను నడుపుతున్నారనీ, మాదక ద్రవ్యాలను అమెరికాలోకి పంపి ప్రజలను మత్తులోకి దింపేస్తున్నాడంటూ ఆరోపించింది. ఈ క్రమంలో గత ఏడాది చివర్లో కరేబియన్ సముద్రంలో వెనిజులా పడవలపై అమెరికా దాడులు చేసింది.
అంతేకాకుండా వెనిజులా దేశం తమకు శత్రువులుగా వున్న చైనా, రష్యా, ఇరాన్ వంటి దేశాలకు మద్దతు తెలపడం కూడా అమెరికా జీర్ణించుకోలేకపోతోంది. దాంతో తమ మాటను వినని వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో, ఆయన భార్యను బంధించి అమెరికాకు రప్పించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. వారిద్దర్ని బంధించింది నిజమేనంటూ స్వయంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించడంతో క్యూబా, ఇరాన్ దేశాలు ఆయనపై మండిపడుతున్నాయి. ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతామండలి వెనిజులా దేశంపై అమెరికా దురాక్రమణను ప్రశ్నించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.