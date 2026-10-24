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  4. Victoria’s Secret’s Rs 420 Crore Fantasy Bra Is The Most Expensive Ever Made
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 24 October 2026 (10:03 IST)

రూ.420 కోట్ల విలువ చేసే డైమండ్ ఫాంటసీ బ్రా - ధరించిన కైలీ జెన్నర్

dimond bra
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (10:03 IST)
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జాకబ్ అండ్ కో సంస్థ, 2018 తర్వాత మొట్టమొదటి విక్టోరియాస్ సీక్రెట్ ఫాంటసీ బ్రాను 3,218 భాగాలు, 4,410 సహజ వజ్రాలతో, లోపల ఎలాంటి వస్త్రం లేకుండా తయారు చేసింది. మొట్టమొదటి విక్టోరియాస్ సీక్రెట్ ఫాంటసీ బ్రాను 1996లో తయారు చేశారు. దీనిని 'మిలియన్ డాలర్ మిరాకిల్ బ్రా' అని పిలిచేవారు, క్లాడియా షిఫర్ ఈ బ్రాండ్ ప్రకటనలలో దీనిని ధరించి మోడలింగ్ చేశారు. 
 
2000లో, గిసెల్ బండ్చెన్ 'రెడ్ హాట్ ఫాంటసీ బ్రా'ను ధరించారు, దీని విలువ 15 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.126 కోట్లు). గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ 2002 ఎడిషన్‌లో ఇది అత్యంత ఖరీదైన బ్రాగా నమోదైంది. ఈ రికార్డు గత 26 సంవత్సరాల పాటు నిలిచి ఉంది. అక్టోబరు 18, 2026న, కైలీ జెన్నర్ విక్టోరియాస్ సీక్రెట్ ఫ్యాషన్ షోలో ఒక కొత్త ఫాంటసీ బ్రాను ధరించారు. ఎనిమిదేళ్లలో ఇదే మొట్టమొదటి ఫాంటసీ బ్రా. జాకబ్ అండ్ కో. దీని విలువను 50 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.420 కోట్లు)గా అంచనా వేసింది. ఇది ఇప్పటివరకు తయారైన అత్యంత విలువైన ఫాంటసీ బ్రా.
 
జాకబ్ అండ్ కో. ఒకే ఒక్క ప్రశ్నతో ఈ బ్రాను రూపొందించింది. అసలు బట్ట ఏమీ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది? ఇది ఒక పెన్సిల్ స్కెచ్‌గా ప్రారంభమైంది. పూర్తయిన ఈ ఆభరణం పూర్తిగా 18 క్యారెట్ల బంగారం, వజ్రాలతో తయారు చేయబడింది, దీని కింద ఏమీ ఉండదు. ఇందులో 3,218 విడివిడిగా పోతపోసిన భాగాలు ఉన్నాయి. దీని కప్పులు లోదుస్తుల వలె లోపలికి వంగి ఉంటాయి, ఫ్రేమింగ్ బార్‌లు శరీరానికి ఆనుకునేలా ఆకారంలో ఉంటాయి. దీని అంచులోని ప్రతి పోగు విడివిడిగా పోతపోసిన అమరికలతో కూడిన ఒక గొలుసు, ఇది ప్రతి అడుగుకు కదిలేలా అనుసంధానించబడి ఉంటుంది.
 
దీని మధ్యలో 75.54 క్యారెట్ల సహజమైన ఫ్యాన్సీ వివిడ్ ఎల్లో వజ్రం పొదిగి ఉంది. దాని చుట్టూ ఆభరణాల తయారీదారు యొక్క ప్రత్యేకమైన ఏంజెల్-కట్‌తో సహా ఆరు ఆకారాలలో, మొత్తం 1,373 క్యారెట్ల బరువున్న 4,409 వజ్రాలు ఉన్నాయి. మొత్తంగా, ఈ బ్రాలో 4,410 సహజ వజ్రాలు ఉన్నాయి. 15 మంది హస్త కళాకారులు దీనిపై వెయ్యి గంటలకు పైగా సమయం వెచ్చించారు.
kylie jenner
 
ఈ బ్రాండ్ యొక్క సృజనాత్మక దర్శకత్వం విక్టోరియాస్ సీక్రెట్ చీఫ్ క్రియేటివ్ ఆఫీసర్ అయిన ఆడమ్ సెల్మాన్ నుండి వచ్చింది. జాకబ్ అండ్ కో. ఈ డిజైన్‌కు తమ వ్యవస్థాపకుడైన జాకబ్ అరాబోకు ఘనత ఇస్తుంది. ప్రముఖ హాలీవుడ్ మోడల్ కైలీ జెన్నర్ దీనిని ఒక వెండి రంగు మినీస్కర్ట్, పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్న తెల్లటి ఈకల రెక్కలతో ధరించి ఒక దేవకన్యలా ర్యాంప్‌పై అడుగుపెట్టింది.
 
1997లో, టైరా బ్యాంక్స్ 42-క్యారెట్ల మధ్య రాయి చుట్టూ నిర్మించబడిన, 3 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.25 కోట్లు) విలువైన డైమండ్ డ్రీమ్ బ్రాను ధరించింది. 2005లో, గిసెల్ బండ్చెన్ మౌవాద్ రూపొందించిన సెక్సీ స్ప్లెండర్ బ్రాను ధరించింది. ఇది 18-క్యారెట్ల తెల్ల బంగారంలో పొదగబడి, దాదాపు 3,000 పావే వజ్రాలు, 22 కెంపులు మరియు 101-క్యారెట్ల వజ్రాన్ని కలిగి ఉంది. దీని విలువ 12.5 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.105 కోట్లు).
 
2008లో, మార్టిన్ కాట్జ్ 3,900 రత్నాలతో పొదగబడిన బ్లాక్ డైమండ్ ఫాంటసీ మిరాకిల్ బ్రాను అడ్రియానా లిమా కోసం డిజైన్ చేశారు. 2013లో, కాండిస్ స్వాన్‌పోల్ మౌవాద్ రూపొందించిన రాయల్ ఫాంటసీ బ్రాను ధరించారు. ఇందులో 52-క్యారెట్ల కెంపుతో సహా 5,400 రత్నాలు పొదిగి ఉన్నాయి. దీని విలువ 10 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 84 కోట్లు). 2014లో, లీమా మరియు అలెస్సాండ్రా అంబ్రోసియో కోసం రెండు బ్రాలను తయారు చేశారు. వాటిపై కళాకారులు సుమారు 1,380 గంటలు వెచ్చించారు. 2018లో స్వరోవ్‌స్కీ రూపొందించిన బ్రాను ఎల్సా హోస్క్ ధరించారు, దీని విలువ 1 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.8.4 కోట్లు). 2026కు ముందు రన్‌వేపై కనిపించిన చివరి ఫాంటసీ బ్రా ఇదే. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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