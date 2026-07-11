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  4. Video: Cobras swept away in China floods; people mistake them for ducks
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Saturday, 11 July 2026 (23:36 IST)

చైనా వరదల్లో కొట్టుకుపోతున్న కోబ్రాలు, అవి బాతులు అని భ్రమ పడుతున్న జనం, వీడియో

Cobras swept away in China floods
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (23:40 IST)
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చైనాలోని గ్వాంగ్సీ ప్రావిన్స్‌లో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా తీవ్ర వరదలు సంభవించాయి. దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలు భారీ విధ్వంసాన్ని సృష్టించాయి. ఈ పరిస్థితుల మధ్య పాముల విషయంలో ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది; ఒక ఆనకట్ట తెగిపోవడంతో వచ్చిన నీటి ఉధృతికి ఒక స్నేక్ ఫామ్ నుండి సుమారు 900 పాములు బయటకు కొట్టుకువచ్చి నలుదిశలా చెల్లాచెదురయ్యాయి. తప్పించుకుంటున్న ఈ పాములకు సంబంధించిన భయానక వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఆ కోబ్రాలు అలా కొట్టుకుపోతుంటే నీటిలో బాతులు అలా పోతున్నాయేమో అని కొందరు భ్రమ పడుతున్నారు. ఐతే అవి పాములని తెలిసి దిగ్భ్రాంతికి గురవుతున్నారు. ఇళ్లలో పాములు కనిపిస్తే వాటిని చేతులతో పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించవద్దని గ్రామస్తులను హెచ్చరించారు.
 
రోడ్లపై కనిపించిన పాముల గుంపు
చైనాలోని గ్వాంగ్సీ ప్రావిన్స్‌లో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా తీవ్ర వరదలు సంభవించాయి. దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలు భారీ విధ్వంసాన్ని సృష్టించాయి. ఈ పరిస్థితుల మధ్య పాముల విషయంలో ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది; ఒక ఆనకట్ట తెగి వచ్చిన నీటి ఉధృతికి ఒక స్నేక్ ఫామ్ నుండి సుమారు 900 పాములు బయటకు కొట్టుకువచ్చి నలుదిశలా చెల్లాచెదురయ్యాయి.
 
వైరల్ అవుతున్న పాముల వీడియో
తప్పించుకుంటున్న ఈ పాములకు సంబంధించిన భయానక వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది, ఇది దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తుంది. నివేదికల ప్రకారం, వరద ప్రభావిత ప్రాంతం నుండి వచ్చిన ఒక వీడియోలో, ప్రజలు నడుము లోతు నీటిలో కర్రలు పట్టుకుని పాములను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడం కనిపిస్తుంది. అనేక ప్రాంతాల్లో కురిసిన నిరంతర వర్షాల వల్ల వచ్చిన వరదల నేపథ్యంలో, యంత్రాంగం భారీ ఎత్తున సహాయక, రక్షణ చర్యలను చేపట్టింది.
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ఐవీఆర్

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