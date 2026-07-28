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  4. Video of Srivari Metlu and the chant Govinda Hari Govinda Venkata Ramana Govinda in America
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (11:21 IST)

అమెరికాలో శ్రీవారి మెట్లు, గోవిందా హరి గోవిందా వేంకట రమణా గోవిందా, వీడియో

Srivari Metlu in US
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (11:26 IST)
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కలియుగ దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భక్తజన కోటి వున్నారు. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి తిరుమల వెంకన్న సన్నిధికి వచ్చి తమ మొక్కులు తీర్చుకుంటూ వుంటారు. ఐతే అన్నిసార్లు రాలేరు కనుక శ్రీవారి దేవాలయాల ఆయా దేశాలలోనే నిర్మిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొండపై వుండేట్లు నిర్మిస్తున్న ఈ దేవాలయాలకు మెట్లు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ శ్రీవారి మెట్ల మార్గం ద్వారా స్వామిని దర్శించుకుంటున్నారు.
 
అమెరికాలోని పిట్స్‌బర్గ్ శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆలయం అత్యంత పురాతనమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆలయాలలో ఒకటి. ఈ ఆలయం చిన్న కొండపై నిర్మించబడి వుంది. తిరుమల తరహాలోనే భక్తులు కొండ కింద నుంచి మెట్లు ఎక్కి ఆలయానికి చేరుకునేలా శ్రీవారి మెట్లు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసారు.
 
అలాగే నార్త్ కరోలినా ప్రాంతంలో వున్న కేరీ శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆలయానికి కూడా తిరుమల నడక మార్గాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా ప్రత్యేకంగా మెట్ల మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసారు. ఇక్కడ కొండపై స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు మెట్ల మార్గం ద్వారా భక్తులు నడిచి వెళతారు.
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ఐవీఆర్
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