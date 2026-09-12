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  4. Video of the Harpy Eagle, which weighs 9 kg and lives for 45 years
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Saturday, 12 September 2026 (16:55 IST)

9 కిలోల బరువుతో 45 ఏళ్లు బ్రతికే గరుడ పక్షి, వీడియో

Harpy Eagle
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (16:58 IST)
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అమెరికా ఖండంలో అత్యంత అరుదైన గరుడ పక్షి... అత్యంత భారీ గ్రద్ద ఒకటి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ భారీ గ్రద్ద అడవుల్లో కోతులతో పాటు చిన్నచిన్న జంతువులను వేటాడుతుంది. ప్రస్తుతం వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఈ పక్షి 9 కిలలో బరువున్నది.

41 అంగుళాల పొడవుతో పాటు సుమారు 7 అడుగుల రెక్కల వ్యాప్తిని కలిగి వుంది. వీటి గురించి గ్రీకు పురాణాల్లో కూడా చెప్పబడింది. ఈ పక్షులు ఉష్ణమండల వర్షారణ్యాలలో జీవితాంతం జతగా కలిసి వుంటాయి. వీటి ఆయుర్దాయం సుమారు 45 ఏళ్లు.

About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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