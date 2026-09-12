9 కిలోల బరువుతో 45 ఏళ్లు బ్రతికే గరుడ పక్షి, వీడియో
అమెరికా ఖండంలో అత్యంత అరుదైన గరుడ పక్షి... అత్యంత భారీ గ్రద్ద ఒకటి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ భారీ గ్రద్ద అడవుల్లో కోతులతో పాటు చిన్నచిన్న జంతువులను వేటాడుతుంది. ప్రస్తుతం వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఈ పక్షి 9 కిలలో బరువున్నది.
41 అంగుళాల పొడవుతో పాటు సుమారు 7 అడుగుల రెక్కల వ్యాప్తిని కలిగి వుంది. వీటి గురించి గ్రీకు పురాణాల్లో కూడా చెప్పబడింది. ఈ పక్షులు ఉష్ణమండల వర్షారణ్యాలలో జీవితాంతం జతగా కలిసి వుంటాయి. వీటి ఆయుర్దాయం సుమారు 45 ఏళ్లు.
Ever See a Harpy Eagle? Now you have, and it not AI.— wolf_patriot737 (@Ultra_USMAga_FL) September 12, 2026
The largest and most powerful bird of prey , famous for its massive talons and striking, human-like facial disk.
Physical CharacteristicsSize and Weight: Females are larger than males, weighing 13 to 20 pounds (6–9 kg),… pic.twitter.com/ZxkDuygwud