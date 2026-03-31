అసలే యుద్ధం ఓవైపు.. మరోవైపు కోవిడ్.. వియత్నాంలో 29 కరోనా కేసులు

అసలే యుద్ధభయంతో జనం జడుసుకుంటుంటే.. అమెరికాలో నమోదైన కోవిడ్ రకం కేసులు ప్రస్తుతం జనాలను భయపెడుతున్నాయి. అమెరికాలో కోవిడ్ కొత్త వేరియంట్ కేసులు నమోదు కాగా, ప్రస్తుతం వియత్నాం రాజధాని హనోయ్లో ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి 29 కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయని, అయితే ఎలాంటి మరణాలు సంభవించలేదు.
మార్చి 20 నుంచి 27 మధ్య 12 కమ్యూన్లు, వార్డులలో 17 కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయని, గత వారం నమోదైన మూడు కేసులతో పోలిస్తే ఇది ఎక్కువని హనోయ్ వ్యాధి నియంత్రణ కేంద్రం తెలిపింది.
ప్రస్తుతం ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) పర్యవేక్షణలో ఉన్న బిఏ.3.2 వేరియంట్కు సంబంధించి, ప్రజలు భయపడవద్దని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్థానిక ఆరోగ్య శాఖ సూచించింది.
ప్రయోగశాల పరిస్థితులలో ఈ వేరియంట్ కొన్ని యాంటిజెనిక్ మార్పులను, రోగనిరోధక వ్యవస్థ నుండి తప్పించుకునే లక్షణాలను చూపిస్తుందని డబ్ల్యూహెచ్ఓ తెలిపింది.
రద్దీగా ఉండే లేదా మూసి ఉన్న ప్రదేశాలలో మాస్కులు ధరించడం, క్రమం తప్పకుండా శుభ్రపరచుకోవడం, లక్షణాలు తీవ్రమైతే వైద్య సంరక్షణ పొందడం వంటి నివారణ చర్యలను ప్రజలు పాటించాలని స్థానిక ఆరోగ్య శాఖ కోరినట్లు జిన్హువా వార్తా సంస్థ నివేదించింది.
ఇటీవల, అనధికారికంగా సికాడా అని పిలువబడే కొత్తగా గుర్తించిన కోవిడ్-19 వేరియంట్, పలు ప్రాంతాలలో పరిమిత సమూహాలలో కనుగొనబడింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్వో) ప్రకారం, కోవిడ్-19 అనేది SARS-CoV-2 వైరస్ వల్ల కలిగే ఒక అంటువ్యాధి.
ఈ వైరస్ సోకిన చాలా మంది తేలికపాటి నుండి మధ్యస్థ శ్వాసకోశ అనారోగ్యానికి గురవుతారు. ప్రత్యేక చికిత్స అవసరం లేకుండానే కోలుకుంటారు. అయితే, కొందరు తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురై వైద్య సహాయం అవసరం అవుతుంది. వృద్ధులు, గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ వ్యాధి లేదా క్యాన్సర్ వంటి అంతర్లీన ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి తీవ్ర అనారోగ్యం వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఏ వయస్సులోనైనా ఎవరైనా కోవిడ్-19 బారిన పడవచ్చు. తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురవ్వవచ్చు లేదా మరణించవచ్చు.
వ్యాప్తిని నివారించడానికి, నెమ్మదింపజేయడానికి ఉత్తమ మార్గం. ఈ వ్యాధి గురించి, వైరస్ ఎలా వ్యాపిస్తుందనే దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడం.
ఇతరుల నుండి కనీసం 1 మీటరు దూరంలో ఉండటం, సరిగ్గా సరిపోయే మాస్క్ ధరించడం, తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం లేదా ఆల్కహాల్ ఆధారిత రబ్ను ఉపయోగించడం ద్వారా మిమ్మల్ని, ఇతరులను ఇన్ఫెక్షన్ నుండి రక్షించుకోండి. అలాగే టీకాను వేయించుకోవడం మంచిది.
వ్యాధి సోకిన వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు, మాట్లాడినప్పుడు, పాడినప్పుడు లేదా శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు, వారి నోరు లేదా ముక్కు నుండి వెలువడే చిన్న ద్రవ కణాల ద్వారా వైరస్ వ్యాపిస్తుంది. మోచేతిని వంచి దగ్గడం వంటి శ్వాసకోశ మర్యాదలను పాటించడం, అనారోగ్యంగా అనిపిస్తే కోలుకునే వరకు ఇంట్లోనే ఉండి స్వీయ నిర్బంధంలో ఉండటం చాలా ముఖ్యం.