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  4. Waves of blood surged across the North Atlantic Ocean; everyone watched in astonishment, what happened?
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 4 June 2026 (19:21 IST)

సముద్రంలో రక్తం అలలు అలలుగా వచ్చాయి, అంతా వేడుకలా చూసారు, ఏమైంది?

Whales in North Atlantic Ocean
BY: ఐవీఆర్
Publish: Thu, 4 Jun 2026 (19:21 IST) Updated: Thu, 4 Jun 2026 (19:24 IST)
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ప్రాచీన సంప్రదాయం ఒకటి సముద్రంపై పడి రక్తాన్ని కళ చూసింది. ఈ సంప్రదాయం నార్త్ అట్లాంటిక్ సముద్రంలోని ఫారో దీవుల్లో వేళ్లూకుని వున్నది. అక్కడ ఎన్నో ఏళ్లుగా వస్తున్న గ్రైండాడ్రాప్ అనే ఉత్సవంలో భాగంగా సముద్రంలో వుండే జల సంపదను వధించి రక్తం కళ్లచూసారు. ఏకంగా ఒక్కరోజులే సుమారు 700కి పైగా తిమింగలాలను వధించారు. ఊచకోత కోసి వికృతానందం పొందారు.
 
అవి గిలగిలకొట్టుకుంటూ ప్రాణాలు విడుస్తుంటే వేడుకలా చూసారు అక్కడివారంతా. వాటి రక్తం సముద్రంలో కలిసిపోయి ఆ నదీ తీరంలోని అలలు రక్తంతో కలిసి రక్తపు అలలుగా కనిపించాయి. ఒకవిధంగా చెప్పాలంటే తిమింగలాల ఆత్మ ఘోష అలా కనిపించిందని సీ షెఫర్డులోని ఫారో దీవుల డైరెక్టర్ వాలెంటీనా క్రాస్ట్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ఈ ఘటనను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
 
ఏళ్లుగా వస్తున్న ఈ సంప్రదాయాన్ని నిషేధించాలని ఆయన డిమాండ్ చేసారు. సంప్రదాయం పేరుతో వందల తిమింగలాలను ఇలా వధించడం దారుణమన్నారు. ఇలాంటి అనాగరమైన చర్యలను అడ్డుకోవాలని జంతు ప్రేమికులు కోరుతున్నారు. ఈ ఘటన మే 27వ తేదీన జరుగగా ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
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ఐవీఆర్

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