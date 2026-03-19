మేమొచ్చేస్తున్నాం ట్రంప్, ఇరాన్ పని పడదాం: నాటో దేశాలు కబురు
అత్త మీద కోపం దుత్త మీద చూపిస్తున్నట్లు ఇరాన్ దేశం తన ఆగ్రహాన్ని అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ మీద కాకుండా గల్ఫ్ దేశాలపై చూపిస్తోంది. ఆ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలను తొలుత లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఇరాన్, ఆ తర్వాత తన ప్రణాళిక మార్చింది. గల్ఫ్ దేశాల్లోని ఆయిల్ రిఫైనరీల మీద బాంబులు వేస్తోంది. తాజాగా ఖతార్ లోని ఓ చమురు కర్మాగారంపై దాడి చేయడంతో అది కాస్తా నాటో దేశాలకు తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పించింది. దీనితో బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్, జపాన్ దేశాలు ఇరాన్ దాడులను తీవ్రంగా ఖండించాయి.
ఇరాన్ తను చేస్తున్న దాడులను తక్షణమే నిలిపివేయాలని పిలుపునిచ్చాయి. ఈ సందర్భంగా ఆ దేశాలు సంయుక్త ప్రకటనను విడుదల చేస్తూ... వాణిజ్య నౌకాయానానికి హార్మూజ్ జలసంధిని అడ్డుకోవడం ఇరాన్ చేస్తున్న అతిపెద్ద తప్పిదమనీ, ఇది అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధమని వెల్లడించాయి. ఇరాన్ చేస్తున్న దాడుల వల్ల ప్రపంచంలోని అనేక పేద దేశాల్లో పరిస్థితి తలకిందులవుతుందని స్పష్టీకరించింది. అందువల్ల ఇరాన్ తక్షణమే తన దాడులను నిలిపివేయాలని పిలుపునిచ్చాయి. హార్మూజ్ జలసంధి వద్ద ఇరాన్ దాడులను నిలువరించేందుకు రంగంలోకి దిగననున్నట్లు అవి వెల్లడించాయి.
అంతకుముందు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హార్ముజ్ జలసంధిని భద్రపరచడంలో సహాయం కోసం చేసిన ప్రయత్నాలను అమెరికా మిత్రదేశాలు తిరస్కరించిన సంగతి తెలిసిందే. ఐతే ప్రస్తుత ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నేపధ్యంలో నాటో దేశాలు రంగంలోకి దిగుతున్నాయి.