సీమైన్స్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టామో మాకు తెలీదు, పెట్టేశాం అంతే, వెళ్తే పేలిపోతారు: ఇరాన్ వింత సమాధానం
హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా ఇంధన రవాణా నౌకలను వెళ్లనివ్వకుండా ఇరాన్ సీమైన్స్ అమర్చిన సంగతి తెలిసిందే. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ తమపై దాడులు చేస్తున్నప్పుడు చిన్నచిన్న పడవల ద్వారా ఇరాన్ ఈ సీమైన్స్ అమర్చింది. ఐతే యుద్ధం ముగింపు కోసం ఒకవైపు చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కాల్పుల విరమణ అంగీకారం జరిగింది. ఈ క్రమంలో హర్మూజ్ జలసంధి మార్గాన్ని తెరవమని అమెరికా సూచించింది. ఐతే ఇపుడా మార్గాన్ని తెరిచేందుకు ఇరాన్ భయపడుతోంది.
ఎందుకంటే... ఆ సీమైన్స్ పెట్టడమైతే పెట్టిందట కానీ అవి ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ వున్నాయో తమకే తెలియదని చెబుతోంది. ఐతే ఏ ప్రాంతంలో ఆ సీమైన్స్ పెట్టారో ఆ ప్రాంతాన్నంతా ఓ వృత్తాకారంగా మ్యాప్ పైన గీచి అటువైపు వెళ్లొద్దనీ, వెళ్తే పేలిపోతారని చెబుతోంది. ఇరాన్ తెలివితక్కువ పనికి ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలకు ఏం చేయాలో తెలియడంలేదట. సీమైన్స్ తొలగించేందుకు వాటిని ఎక్కడ అమర్చారో ఖచ్చితంగా చెబితే సాధ్యమవుతుంది కానీ ఎక్కడ పెట్టామో తెలియదు, గుర్తులేదు అని సమాధానాలు చెబితే ఇపుడు ఎట్లా బైటపడేది అని ట్రంప్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం.