శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026 (18:07 IST)

సీమైన్స్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టామో మాకు తెలీదు, పెట్టేశాం అంతే, వెళ్తే పేలిపోతారు: ఇరాన్ వింత సమాధానం

Iran closes Strait of Hormuz
హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా ఇంధన రవాణా నౌకలను వెళ్లనివ్వకుండా ఇరాన్ సీమైన్స్ అమర్చిన సంగతి తెలిసిందే. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ తమపై దాడులు చేస్తున్నప్పుడు చిన్నచిన్న పడవల ద్వారా ఇరాన్ ఈ సీమైన్స్ అమర్చింది. ఐతే యుద్ధం ముగింపు కోసం ఒకవైపు చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కాల్పుల విరమణ అంగీకారం జరిగింది. ఈ క్రమంలో హర్మూజ్ జలసంధి మార్గాన్ని తెరవమని అమెరికా సూచించింది. ఐతే ఇపుడా మార్గాన్ని తెరిచేందుకు ఇరాన్ భయపడుతోంది.
 
ఎందుకంటే... ఆ సీమైన్స్ పెట్టడమైతే పెట్టిందట కానీ అవి ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ వున్నాయో తమకే తెలియదని చెబుతోంది. ఐతే ఏ ప్రాంతంలో ఆ సీమైన్స్ పెట్టారో ఆ ప్రాంతాన్నంతా ఓ వృత్తాకారంగా మ్యాప్ పైన గీచి అటువైపు వెళ్లొద్దనీ, వెళ్తే పేలిపోతారని చెబుతోంది. ఇరాన్ తెలివితక్కువ పనికి ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలకు ఏం చేయాలో తెలియడంలేదట. సీమైన్స్ తొలగించేందుకు వాటిని ఎక్కడ అమర్చారో ఖచ్చితంగా చెబితే సాధ్యమవుతుంది కానీ ఎక్కడ పెట్టామో తెలియదు, గుర్తులేదు అని సమాధానాలు చెబితే ఇపుడు ఎట్లా బైటపడేది అని ట్రంప్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం.

నేను రూ.150 కోట్లు మోసం చేశానా? అడ్వకేట్‌పై సింగర్ మంగ్లీ ఫిర్యాదు

నేను రూ.150 కోట్లు మోసం చేశానా? అడ్వకేట్‌పై సింగర్ మంగ్లీ ఫిర్యాదుతనపై అనేక రకాలైన అసత్య ఆరోపణలు చేసిన న్యాయవాది సుభా సింగబోష్‌పై సినీ గాయకురాలు మంగ్లీ నార్సింగి పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. రూ.150 కోట్ల మేర మోసం చేశారంటూ తనపై అతను తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. మార్చి 21న సుభా సియపోగు పేరుతో పరిచయం చేసుకున్న వ్యక్తి తనను బెదిరించాడని వెల్లడించారు.

Singer Mangli: సింగర్ మంగ్లీ, సోదరుడిపై కేసు నమోదు.. ఎందుకో తెలుసా?

Singer Mangli: సింగర్ మంగ్లీ, సోదరుడిపై కేసు నమోదు.. ఎందుకో తెలుసా?ప్రముఖ ఫోక్ సింగర్ మంగ్లీ అలియాస్ సత్యవతిపై పంజాగుట్ట పోలీసులు క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేశారు. మైక్రో ఫైనాన్స్ పేరిట రూ.10 కోట్లు పెట్టుబడి మోసానికి సంబంధించిన వ్యవహారంలో బాధితుల తరపున వాదిస్తున్న న్యాయవాదిని బెదిరించారనే ఆరోపణలు ప్రస్తుతం సంచలనం రేపుతున్నాయి. ఈ కేసులో మంగ్లీతో పాటు ఆమె సోదరుడు శివ, విరాటపర్వం, చిత్ర దర్శకుడు వేణు ఊడుగుల పేర్లు కూడా చేరడం గమనార్హం. దాదాపు వంద మంది అమాయక బాధితుల నుంచి అధిక లాభాల ఆశచూపి రూ.కోట్లు వసూలు చేశారనేది ప్రధాన ఆరోపణ.

సినిమా ఫెయిల్ అయితే ఎంత బాధగా ఉంటుందో తెలుసు : విజయ్ దేవరకొండ

సినిమా ఫెయిల్ అయితే ఎంత బాధగా ఉంటుందో తెలుసు : విజయ్ దేవరకొండఒక సినిమా ఫెయిల్ అయితే, ఎంత బాధగా ఉంటుందో తనకు బాగా తెలుసని, అలాంటి బాధను తాను అనుభవించానని టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ అన్నారు. తమిళ హీరో విజయ్ నటించిన జన నాయగన్ మూవీ విడుదలకు ముందే లీక్ అయింది. దీనిపై పలువురు సినీ ప్రముఖులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో వేదికగా పోస్టులు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా విజయ్ దేవరకొండ కూడా స్పందించారు. ఈ లీక్‌పై ఆయన ఘాటుగా స్పందించారు.

జన నాయగన్ సినిమా లీక్ అనుకోకుండా జరిగింది... వ్యవస్థ వైఫల్యం : కమల్ హాసన్

జన నాయగన్ సినిమా లీక్ అనుకోకుండా జరిగింది... వ్యవస్థ వైఫల్యం : కమల్ హాసన్విజయ్ హీరో నటించిన జన నాయగన్ చిత్రం లీక్ కావడం అనుకోకుండా జరిగిన విషయం కాదని, ఇది వ్యవస్థ వైఫల్య ఫలితం అని అగ్రహీరో కమల్ హాసన్ అన్నారు. హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం సంక్రాంతికి విడుదల కావాల్సివుంది. కానీ, సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీ చేయడంలో జాప్యం జరగడంతో విడుదలకు బ్రేక్ పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయింది. ఇది దర్శక నిర్మాతలను షాక్‌కు గురిచేసింది. వెంటనే పైరసీని ఆన్‌లైన్‌ నుంచి తొలగించాలని లేకుంటే కఠిన చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.

Rajinikanth : జైలర్ 2లో షారుఖ్ ఖాన్ ప్లేస్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్నాడా ?

Rajinikanth : జైలర్ 2లో షారుఖ్ ఖాన్ ప్లేస్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్నాడా ?తన కుమార్తె సుహానాతో కలిసి చేస్తున్న యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కింగ్' పై దృష్టి పెట్టడానికి షారుఖ్ ఖాన్ నిరాకరించడంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ జైలర్ 2లో ఒక విస్తృతమైన అతిథి పాత్రలో నటించారని ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ₹600 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి రికార్డులు సృష్టించిన 2023 నాటి హిట్ చిత్రంలో తన పాత్రకు కొనసాగింపుగా, ఖాన్ స్వయంగా రజనీకాంత్‌కు ఫోన్ చేసి ఈ విషయంపై వివరించినట్లు సమాచారం.

తమ రెండవ స్టోర్, సీజనల్ ఎడిట్‌తో వైజాగ్‌లో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించిన సోచ్

తమ రెండవ స్టోర్, సీజనల్ ఎడిట్‌తో వైజాగ్‌లో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించిన సోచ్వైజాగ్: భారతదేశపు ప్రముఖ సందర్భోచిత, సాయంకాలపు దుస్తుల బ్రాండ్ అయిన సోచ్, వైజాగ్‌లో తమ రెండవ స్టోర్‌ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. దీనితో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంస్థ స్టోర్‌ల సంఖ్య పదకొండుకు చేరింది. సుందరమైన ప్రకృతి సౌందర్యానికి, సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన వైజాగ్, సాయంకాలపు, సందర్భోచిత దుస్తుల కోసం ఒక ఆశాజనకమైన మార్కెట్‌గా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది. 1,400 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ కొత్త స్టోర్, ఒక ఉన్నతమైన షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించేలా ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడింది.

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)ఇటీవలికాలంలో పెళ్లికి ముందే గర్భందాల్చుతున్న యువతుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఇలా గీత దాటుతున్న వారిలో ఎక్కు మంది ఉన్నత విద్యావంతులు. ముఖ్యంగా, సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో పని చేసే మహిళా టెక్కీలు కావడం గమనార్హం. దీనిపై ఓ మహిళా వైద్యురాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ జంటకు కౌన్సింగ్ ఇస్తున్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమం

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమంహైదరాబాద్: భారతదేశపు దిగ్గజ ప్రైవేట్ జీవిత బీమా సంస్థల్లో ఒకటైన ఎస్‌బీఐ లైఫ్ తమ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రజలకు సాధికారత కల్పించడాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహన కల్పించే తమ థాంక్స్ ఏ డాట్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లను హైదరాబాద్‌ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్‌లో నిర్వహించింది. బ్రెస్ట్ హెల్త్ అనేది సర్వసాధారణంగా చర్చించుకోతగిన విషయమనే అవగాహనను పెంపొందించేందుకు అలాగే నివారణ చర్యల గురించి చర్చించుకునేలా ప్రోత్సహించేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడినది.

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలు

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలుఅలోవెరాతో ఆరోగ్యం, అందం, ఔషధ గుణాల లభిస్తాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మానికి రేడియేషన్ నష్టం నుండి రక్షణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అలోవెరాలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, విటమిన్ బి9, విటమిన్ బి12 ఉంటాయి. అలోవెరాతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల మన జీర్ణవ్యవస్థ శుభ్రపడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల శరీరం నుండి వ్యర్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. అలోవెరా రసం చిగుళ్ళలో రక్తస్రావం తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కలబంద పానీయం తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సమర్థవంతంగా తగ్గుతాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతుంది, ఫలితంగా సోరియాసిస్ సమస్యను ఎదుర్కొనగలదు.

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండి

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండిఅధిక రక్తపోటు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని సమస్యల్లో పడవేస్తుంది. అందువల్ల దీన్ని అదుపుచేయాలి. పండ్లు, వాటి అధిక ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి అధిక రక్తపోటుతో సహా హృదయ సంబంధ వ్యాధులను నివారించడంలో, నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుల్లని పండ్లు: వీటిలో విటమిన్ సి, ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా వున్నందున అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి అద్భుతమైనవి. బెర్రీలు: బ్లూబెర్రీస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు, పాలీఫెనాల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి. అరటిపండ్లు: వీటిలో పొటాషియం, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నందున అధిక రక్తపోటును అదుపు చేస్తాయి.
