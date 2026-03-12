ఆ 3 షరతులకు అంగీకరిస్తే యుద్ధాన్ని ఇప్పుడే ఆపేస్తాం: ఇరాన్ అధ్యక్షుడు
తాము పెట్టే 3 షరతులకు అంగీకరిస్తే తక్షణమే యుద్ధాన్ని ఆపేస్తామంటూ మైక్రోబ్లాగింగ్ సైట్ X లో ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియన్ పేర్కొన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... నేను రష్యా, పాకిస్తాన్ దేశాలతో మాట్లాడటం ద్వారా శాంతికి దేశం యొక్క నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించానని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా మసౌద్ మూడు షరతులను వివరిస్తూ, అమెరికా రగిలించిన యుద్ధాన్ని ముగించడానికి ఏకైక మార్గం ఏమిటంటే.. 1. ఇరాన్ యొక్క చట్టబద్ధమైన హక్కులను గుర్తించడం. 2. నష్టపరిహారాల చెల్లింపు, 3. భవిష్యత్ దురాక్రమణకు వ్యతిరేకంగా దృఢమైన అంతర్జాతీయ హామీలు ఇ్వవడం. ఈ మూడు అంగీకరిస్తే వెంటనే యుద్ధాన్ని ఆపేస్తాం అని ఆయన అన్నారు.
ఖమేనీ కుమారుడిని కూడా లేపేస్తాం
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరింత భీకరంగా మారుతోంది. ఇరాన్ దేశాన్ని అమెరికా తక్కువ అంచనా వేయడంతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది. ప్రపంచానికి చమురు సరఫరా అయ్యే హార్మూజ్ జలసంధిని మూసివేయడం ద్వారా ప్రపంచ దేశాలను ఇరాన్ కోలుకోలేని దెబ్బతీస్తోంది. తద్వారా అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ పైన ప్రపంచ దేశాలకి ఆగ్రహం కలిగేలా ఇరాన్ ప్లాన్ చేస్తోంది.
ఇరాన్ జలాల్లోకి ఏ నౌక ప్రవేశించినా పేల్చివేస్తున్నారు. దీనితో ట్రంప్ మరింత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ... చెప్పిన మాట వినకపోతే ఖమేనీ స్థానంలో కొత్తగా ఎన్నికైన అతడి కుమారుడు మోజ్తాబాను కూడా లేపేస్తామంటూ ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లు పలు వార్తా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. మరోవైపు తాము కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తలవంచేది లేదని ఇరాన్ సవాల్ విసురుతోంది. ఎందుకంటే చమురు మీట తమవద్ద వుందన్న ధీమాలో ఇరాన్ దేశం వుంది.
ఇరాన్ పైన కురుస్తున్న ఆమ్ల వర్షం
ఇరాన్ దేశం పైన నల్లటి ఆమ్లవర్షం కురుస్తోంది. ఈ వర్షం వల్ల ప్రజలు తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నట్లు అక్కడి వార్తా పత్రికలు కథనాలు ప్రచురించాయి. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సంయుక్త సేనలు ఇరాన్ లోని చమురు బావులపై దాడులు చేసిన నేపధ్యంలో ఈ పరిస్థితి నెలకొన్నది పలువురు చెబుతున్నారు. చమురు బావులకు నిప్పు అంటుకుని అక్కడ భారీగా నల్లని పొగ కమ్ముకున్నదనీ, వర్షం పడుతుండటంతో అది కాస్తా దానితో కలిసి ఇలా ఆమ్ల వర్షం కురుస్తున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ఆమ్ల వర్షం కారణంగా ప్రజలకు అనారోగ్య సమస్యలు పట్టుకుంటాయని ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.