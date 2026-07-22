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  4. West Asia war highlights: Trump says will be hitting Pickaxe Mountain area pretty soon
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

ఇరాన్ ట్రైలర్ మాత్రమే చూసింది.. ముందుంది అసలు సినిమా : డోనాల్డ్ ట్రంప్

donald trump
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (12:30 IST)
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ఇరాన్‌ సాగుతున్న యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఘాటుగా స్పందించారు. ఇరాన్‌పై ఇప్పటివరకు జరిగిన దాడులను కేవలం ట్రైలర్‌ మాత్రమేనని, మున్ముందు సినిమా చూపిస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. పైగా, ఇప్పట్లో ఆ దేశాన్ని వదిలే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా నతాంజ్ అణు కేంద్రానికి సమీపంలో ఉన్న పికాక్స్ పర్వతంపై భీకర దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు. వాటి కింద ఉన్న రహస్య భూగర్భంలో ఆ దేశం అణు కార్యక్రమాలు తిరిగి ప్రారంభిస్తోందని పేర్కొన్నారు. మళ్లీ అణ్వాయుధాలను తయారు చేయకుండా ఆపడానికి దానిని పూర్తిగా నాశనం చేస్తామన్నారు. ఇప్పటివరకు ఇరాన్‌పై జరిగిన దాడులు కేవలం ట్రైలర్‌ మాత్రమే అని.. త్వరలో సినిమా చూపిస్తామంటూ వ్యాఖ్యానించారు. 
 
ప్రస్తుతం ఇరాన్‌ వద్ద దాదాపు 1,000 పౌండ్ల శుద్ధి చేసిన యురేనియం ఉందని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. దానితో పికాక్స్‌ పర్వతం కింద తన అణు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడానికి ఆ దేశం చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తమవద్ద ఆధారాలు ఉన్నాయన్నారు. దానిని ధ్వంసం చేసి.. యురేనియం మొత్తాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి త్వరలో సైనిక చర్య చేపడతామన్నారు. ఈ యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగితే ఇరాన్‌లో తీవ్ర విధ్వంసం తప్పదని హెచ్చరించారు.
 
కాగా, ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడులు కొనసాగిస్తోంది. రాజధాని టెహ్రాన్‌ సహా దేశంలోని పలు నగరాల్లో భారీ పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఆపరేషన్‌ సెంటర్లు, డ్రోన్‌ స్టోరేజీ సైట్లు, పలు పౌర నివాసాలపై అమెరికా బాంబు దాడులు చేసినట్లు తెలిపారు. చాబహార్‌ పోర్టుపై అగ్రరాజ్యం మళ్లీ క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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