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ఇరాన్ ట్రైలర్ మాత్రమే చూసింది.. ముందుంది అసలు సినిమా : డోనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్ సాగుతున్న యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఘాటుగా స్పందించారు. ఇరాన్పై ఇప్పటివరకు జరిగిన దాడులను కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమేనని, మున్ముందు సినిమా చూపిస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. పైగా, ఇప్పట్లో ఆ దేశాన్ని వదిలే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా నతాంజ్ అణు కేంద్రానికి సమీపంలో ఉన్న పికాక్స్ పర్వతంపై భీకర దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు. వాటి కింద ఉన్న రహస్య భూగర్భంలో ఆ దేశం అణు కార్యక్రమాలు తిరిగి ప్రారంభిస్తోందని పేర్కొన్నారు. మళ్లీ అణ్వాయుధాలను తయారు చేయకుండా ఆపడానికి దానిని పూర్తిగా నాశనం చేస్తామన్నారు. ఇప్పటివరకు ఇరాన్పై జరిగిన దాడులు కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమే అని.. త్వరలో సినిమా చూపిస్తామంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
ప్రస్తుతం ఇరాన్ వద్ద దాదాపు 1,000 పౌండ్ల శుద్ధి చేసిన యురేనియం ఉందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. దానితో పికాక్స్ పర్వతం కింద తన అణు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడానికి ఆ దేశం చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తమవద్ద ఆధారాలు ఉన్నాయన్నారు. దానిని ధ్వంసం చేసి.. యురేనియం మొత్తాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి త్వరలో సైనిక చర్య చేపడతామన్నారు. ఈ యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగితే ఇరాన్లో తీవ్ర విధ్వంసం తప్పదని హెచ్చరించారు.
కాగా, ఇరాన్పై అమెరికా దాడులు కొనసాగిస్తోంది. రాజధాని టెహ్రాన్ సహా దేశంలోని పలు నగరాల్లో భారీ పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఆపరేషన్ సెంటర్లు, డ్రోన్ స్టోరేజీ సైట్లు, పలు పౌర నివాసాలపై అమెరికా బాంబు దాడులు చేసినట్లు తెలిపారు. చాబహార్ పోర్టుపై అగ్రరాజ్యం మళ్లీ క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది.
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Prabhas: స్పిరిట్ పంపిణీ కోసం పీపుల్ మీడియా, ఏషియన్ సురేష్ భాగస్వామ్యం
కర్ణాటకలో ‘స్పిరిట్’ సినిమా పంపిణీ కోసం ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో తమ ప్రతిష్టాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించడం పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. భారతదేశపు అతిపెద్ద సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కర్ణాటకలో పంపిణీ చేయనున్నారు.
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72వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ లో "35 చిన్న కథ కాదు" సినిమా ఉత్తమ బాలల చిత్రం, ఉత్తమ బాల నటుడు విభాగాల్లో రెండు అవార్డ్స్ గెల్చుకుంది. ఉత్తమ బాల నటుడిగా మాస్టర్ అరుణ్ దేవ్ పోతుల జాతీయ అవార్డ్ అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం తను "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే బాలల చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో "35 చిన్న కథ కాదు" మూవీ టీమ్ ను అభినందించారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా టీమ్. ఈ సినిమాను ధీరజ్ మొగిలినేని నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు శ్రీకర్. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.