అమెరికన్లను ఏం చేయదలచుకున్నారు? ట్రంప్కి యూఎస్ ఉన్నతాధికారి కెంట్ సూటి ప్రశ్న, రాజీనామా
ఇరాన్ పైన అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్న యుద్ధంపై అమెరికా జాతీయ ఉగ్రవాద నిరోధక కేంద్రం అధిపతి జోసెఫ్ కెంట్ తీవ్ర అసంతృప్తి, ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. తన పదవికి రాజీనామా చేసారు. అసలు ఈ యుద్ధం ద్వారా అమెరికన్లను ట్రంప్ ఏం చేయదలుచుకున్నారు? అధికారం మీ చేతుల్లో వుంది, ప్రజలకు మంచి భవిష్యత్తు ఇస్తారా లేదంటే అధోగతి పాల్జేస్తారా అంటూ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్ పైన అమెరికా ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుందో తెలియని స్థితిలో వుందనీ, కేవలం ఇజ్రాయెల్ ఒత్తిడితోనే అమెరికా దేశం ఇరాన్ పైన యుద్ధం చేస్తోందని వెల్లడించారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధాలు అమెరికన్ల ప్రాణాలను హరించడమే కాదు దేశ సంపదను హరించి వేస్తాయనే విషయం ట్రంప్కు తెలియని విషయం కాదని లేఖలో పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్ దేశంతో వచ్చే తక్షణ ముప్పు లేదనీ, ఇప్పటికైనా యుద్ధం ముగించుకుంటే మంచిదనీ, లేదంటే దేశాన్ని మరింత గందరగోళంలోకి నెట్టివేసేవారవుతారంటూ హితవు పలికారు. యుద్ధాన్ని ముగించి అమెరికాను ఓ కొత్త మార్గంలో నడిపిస్తారా లేదంటే దేశాన్ని గందరగోళంలోకి నెట్టేసి మార్గంలో పయనిస్తారా అంతా మీ చేతుల్లోనే వుందంటూ లేఖలో పేర్కొన్నారు జోసెఫ్ కెంట్. ఇరాన్ పైన ఇజ్రాయెల్-యూఎస్ దేశాలు చేస్తున్న సంయుక్త దాడుల నేపధ్యంలో ఓ ఉన్నతాధికారి రాజీనామా చేయడం ట్రంప్ కి పెద్ద కుదుపు లాంటిదే. మరోవైపు మిత్రదేశాలు ఏవీ ట్రంప్ మాటను పట్టించుకోవడంలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో ట్రంప్ ఏం చేస్తారన్నది వేచి చూడాల్సిందే.