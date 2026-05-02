ట్రంప్కి ఏమైంది? ఇరాన్ పని ముగించాక క్యూబా హస్తగతం చేసుకుంటాము: ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన
అమెరికా దేశాధ్యక్షుడికి ఏమైంది అంటూ ఇప్పుడు నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు. దీనికి కారణం.. ఒకవైపు ఇరాన్ దేశం పైన యుద్ధం చేస్తూనే తాజాగా క్యూబాను ఆక్రమించుకుంటామంటూ సంచలన ప్రకటన చేసారు. ఒక కార్యక్రమంలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ... మేము దాదాపు తక్షణమే క్యూబాను స్వాధీనం చేసుకోబోతున్నాము. ఆ ద్వీప దేశానికి సమస్యలు ఉన్నాయని కూడా ఆయన అన్నారు. ఇరాన్కు సంబంధించిన అమెరికా సైనిక చర్యల తర్వాత ఈ చర్య ఉండవచ్చని ఆయన సూచించారు.
ఇరాన్ నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు... మా పెద్ద... విమాన వాహక నౌకలలో ఒకటి... క్యూబా తీరానికి సుమారు 100 గజాల దూరంలో ఆగుతుంది అని ఆయన అన్నారు. వారు ఏమంటారంటే... మీకు చాలా ధన్యవాదాలు. మేము లొంగిపోతున్నాము అని చెబుతారు అని కూడా ఆయన క్యూబా ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై మండిపడింది. తమ దేశంపై ట్రంప్ ఆంక్షలు అంతర్జాతీయ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించే ఏకపక్ష బలవంతపు చర్యలు అని విదేశాంగ మంత్రి బ్రూనో రోడ్రిగ్జ్ పర్రిల్లా అన్నారు.