సోమవారం, 2 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 2 ఫిబ్రవరి 2026 (16:55 IST)

ట్రంప్ ఏం నోటితో గ్రీన్ ల్యాండ్ కావాలని అన్నాడో కానీ... అది కాస్తా కరిగిపోతోంది, ముప్పు అంచున ప్రపంచం

Trump-Greenland
గ్రీన్ ల్యాండ్ మాకు కావాల్సిందే, దాన్ని కొనుగోలు చేసైనా దక్కించుకుంటాం, 2026లో గ్రీన్ ల్యాండ్ అమెరికా భూభాగం అవుతుంది అంటూ ఏం నోటితో అమెరికా అధ్యక్షుడు అన్నారో కానీ ఈ మంచుదీవి కాస్తా క్రమంగా కరిపోతోందట. నిజం... గ్రీన్ ల్యాండ్ మంచు పలకలు ప్రస్తుతం అత్యంత వేగంగా కరిగిపోతున్నాయి. ఇది కేవలం పర్యావరణవేత్తల ఆందోళన మాత్రమే కాదు, శాస్త్రీయంగా నిరూపితమవుతున్న చేదు నిజం.
 
2026 నాటికి అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం గత రెండు దశాబ్దాలుగా గ్రీన్ ల్యాండ్ మంచు కరిగే వేగం మూడు రెట్లు పెరిగింది. అంటే... సగటున ఏడాదికి సుమారు 270 నుండి 300 బిలియన్ టన్నుల మంచు కరిగి సముద్రంలో కలుస్తోంది. ముఖ్యంగా భూమిలోని మిగిలిన ప్రాంతాల కంటే ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం.. అంటే గ్రీన్ ల్యాండ్ ఉన్న చోటు 4 రెట్లు వేగంగా వేడెక్కుతోంది. దీనినే శాస్త్రవేత్తలు ఆర్కిటిక్ యాంప్లిఫికేషన్ అని పిలుస్తారు.
 
గ్రీన్ ల్యాండ్ మంచు ఎందుకు కరిగిపోతోంది అనే సందేహాలు కలగవచ్చు. భూమి పైన పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతల వల్ల గాలి వేడెక్కి మంచు ఉపరితలం కరుగుతోంది. అలాగే పెరిగిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా వేడెక్కిన సముద్రపు నీరు గ్రీన్ ల్యాండ్ కింద ఉన్న గ్లేసియర్ల పునాదులను కరిగించేస్తోంది. దీనివల్ల మంచు కొండలు ముక్కలై నేరుగా సముద్రంలో పడిపోతున్నాయి.
 
ఇలా గ్రీన్ ల్యాండ్ కరిగిపోతుండటం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా సముద్ర మట్టాలు పెరుగుతున్నాయి. ఒకవేళ గ్రీన్ ల్యాండ్ మీద ఉన్న మంచు అంతా కరిగిపోతే, ప్రపంచ సముద్ర మట్టం సుమారు 7 మీటర్లు.. అంటే ఏకంగా 23 అడుగులు పెరుగుతుంది. సముద్ర మట్టం కేవలం ఒక్క మీటరు ఎత్తు పెరిగినా ముంబై, కోల్‌కతా, విశాఖపట్నం వంటి తీరప్రాంత నగరాలకు ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం వుంటుంది.
 
శాస్త్రవేత్తల ప్రధాన ఆందోళన ఏమిటంటే, గ్రీన్ ల్యాండ్ ఒక టీపింగ్ పాయింట్‌కు చేరుకుంటోందని గగ్గోలు పెడుతున్నారు. వారి ఆందోళనకు కారణం ఏంటంటే... ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత మనం కాలుష్యాన్ని తగ్గించినా, ఆ మంచు కరగడాన్ని ఆపడం ఎవరి వల్లా కాదు. 2025-26 నాటి అధ్యయనాల ప్రకారం, మనం ఇప్పటికే ఆ ప్రమాదకర స్థాయికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం. ఐతే ఇక్కడ కాస్తయినా మంచి వార్త ఏదయినా వుందా అంటే... గ్రీన్ ల్యాండ్ పూర్తిగా కరిగిపోవడానికి వందలు లేదా వేల ఏళ్లు పడుతుంది. కాబట్టి మన చేతుల్లో ఇంకా సమయం ఉంది. 
 
ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలను 1.5 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు లోపు ఉంచగలిగితే ఈ కరిగే వేగాన్ని తగ్గించవచ్చు. ఐతే ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని పరిస్థితి ఒకింత ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. గ్రీన్ ల్యాండ్ మంచు కరుగుతోంది అనేది నిజం, కానీ అది ఒకేరోజులో జరిగిపోయే ప్రళయం కాదు. ఇది మనకు ప్రకృతి ఇస్తున్న తీవ్రమైన హెచ్చరిక. ఈ హెచ్చరికను దృష్టిలో పెట్టుకుని సాగితే మానవాళి మనుగడ వుంటుంది. బేఖాతరు చేస్తే... బ్రిటన్ లోని థేమ్స్ నది ఒడ్డున వున్న లండన్ నగరం మునిగిపోవచ్చు. అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరానికి తరచుగా తుఫానులు రావచ్చు. నెదర్లాండ్స్ దేశం సగం మునిగిపోవచ్చు. అలెగ్జాండ్రియాలోని నైలు నది కనుమరగవ్వవచ్చు. చైనాలోని షాంఘై నగరం కుంగవచ్చు, దాని సమీపంలో సముద్రమట్టం పెరిగి నష్టం జరగవచ్చు. 7,500 కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతం వున్న భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాలకు ముప్పు పొంచి వుంటుంది. 

అలాంటి బుర్ర వున్నవాడితో పిల్లల్ని కంటే కష్టమే, అందుకే వదిలేసా: మృణాళ్ ఠాకూర్

అలాంటి బుర్ర వున్నవాడితో పిల్లల్ని కంటే కష్టమే, అందుకే వదిలేసా: మృణాళ్ ఠాకూర్టాలీవుడ్ యంగ్ లేడీస్టార్ మృణాళ్ ఠాకూర్ చాలా ఓపెన్‌గా మాట్లాడుతుంది. నటించడంలో ఎలా తన గ్లామర్ అందాలను దాచుకోకుండా ప్రేక్షకుల మనసుల్ని దోచేస్తుందో అలాగే తన లైఫ్ లోని విషయాలను కూడా ఓపెన్ గా చెప్పేస్తుంది. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో గతంలో ప్రేమ గురించి చెపుతూ... నేను ఒకరితో ప్రేమలో వుండేదాన్ని. అతడికి కూడా నేనంటే ఇష్టమే. ఇంతలో నాకు నటించే ఛాన్స్ వచ్చింది. ఏంటి సినిమాల్లో నటిస్తున్నావా అంటూ షాక్ అయ్యాడు. నేను నటించడం అతడికి ఎంతమాత్రం ఇష్టం లేదని చెప్పాడు. ఇక అలాంటి మైండ్ సెట్... బుర్రవున్న వాడితో నేను ఎలా ప్రేమను సాగిస్తాను.

Winter: పూజా కార్యక్రమాలతో వింటర్ చిత్రం ప్రారంభం

Winter: పూజా కార్యక్రమాలతో వింటర్ చిత్రం ప్రారంభంరామ్, ఆదిత్య సూరజ్ సింగ్, కుసుమ చందక, శశికళ, శ్రీజిత ఘోష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘వింటర్’. ఈ మూవీని రియాజ్ అహ్మద్, టి. శ్రీనివాసరావు నిర్మిస్తున్నారు. ‘రాచరికం’ సినిమాతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న సురేష్ లంకలపల్లి ఈ మూవీకి కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ సినిమాతో రిజ్వాన్ అలీ విలన్‌గా తెరకు పరిచయం కానున్నారు. ఇక ఈ మూవీని కశ్మీర్ లో జరిగిన యధార్థ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు

దేవగుడి విజయం సాధించడం సంతోషంగా ఉంది - బెల్లం రామకృష్ణారెడ్డి

దేవగుడి విజయం సాధించడం సంతోషంగా ఉంది - బెల్లం రామకృష్ణారెడ్డిపుష్యమి ఫిలిం మేకర్స్ బ్యానర్ పై బెల్లం సుధారెడ్డి సమర్పణలో బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి రచనా దర్శకత్వంలో స్వీయ నిర్మాతగా రూపొందిన చిత్రం "దేవగుడి". ఈ సినిమాలో ఈ అభినవ శౌర్య, నరసింహ, అనుశ్రీ, రఘు కుంచె ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. "దేవగుడి" సినిమా శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి ఘన విజయాన్ని సాధించింది. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో ఈ సినిమా సక్సెస్ ఫుల్ గా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ మీట్ ను హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.

15 మిలియన్ ఫ్లస్ వ్యూస్ తో విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి గ్లింప్స్

15 మిలియన్ ఫ్లస్ వ్యూస్ తో విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి గ్లింప్స్విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో టీ సిరీస్ సమర్పణలో ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న క్రేజీ మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. "రణబాలి" సెప్టెంబర్ 11న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

ఊహించలేనన్ని ట్విస్ట్‌లతో బరాబర్ ప్రేమిస్తా సినిమా ఉంటుంది .. చంద్రహాస్‌

ఊహించలేనన్ని ట్విస్ట్‌లతో బరాబర్ ప్రేమిస్తా సినిమా ఉంటుంది .. చంద్రహాస్‌ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్‌ హీరోగా సంపత్ రుద్ర తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’. కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ బ్యానర్లపై గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ హీరోయిన్‌గా నటించారు. అర్జున్ మహీ ("ఇష్టంగా" ఫేమ్) ప్రతినాయకుడిగా నటించారు. ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి 6న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.

Watch More Videos

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదంహైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శన

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: 60 ఏళ్లకు పైగా ఘనమైన వారసత్వం కలిగి, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆభరణాల బ్రాండ్‌గా గుర్తింపు పొందిన PMJ జ్యువెల్స్, తన అత్యుత్తమ ఆభరణాల కలెక్షన్స్‌లను ప్రదర్శించడానికి సిద్ధమైంది. జనవరి 31 నుండి ఫిబ్రవరి 2 వరకు హైదరాబాద్‌లోని తాజ్ కృష్ణలో నిర్వహించే ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శనలో, వివిధ శైలులకు చెందిన 10,000 కంటే ఎక్కువ రకాల ఆభరణాలను ప్రదర్శించనున్నారు. తన ప్రసిద్ధ తాజ్ కృష్ణ ప్రదర్శనలకు అదనంగా, PMJ జ్యువెల్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రదర్శనలలో ఒకదాన్ని నిర్వహిస్తోంది

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?శీతాకాలంలో పలు అలెర్జీలు, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు పట్టుకుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా పసుపు అదుపు చేయగలదు.ఆయుర్వేదంలో పసుపు వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో వున్నాయి. ఈ పసుపు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు నీటిని తాగటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరగువుతుంది. పసుపు నీటిలో యాంటి ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల వల్ల గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది. కడుపులో మంట, అలెర్జీలు తదితర చికాకులను తగ్గించుకోవాలంటే పసుపు నీటిని తాగుతుండాలి. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించుకునేందుకు పసుపు నీటిని తాగుతుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. పసుపు నీటిని తాగితే కాలేయ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. శరీరంలోని మలిన పదార్థాలను వదలగొట్టడంలో పసుపు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది.

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణ

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణహైదరాబాద్: భారతదేశంలో రేడియాలజీ, డయాగ్నోస్టిక్ ఇమేజింగ్ రంగం వృద్ధిలో కొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. ప్రజల ఆయుర్దాయం పెరగడం, ఆరోగ్య స్పృహ మెరుగుపడటం, ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాల విస్తరణ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా సకాలంలో, కచ్చితమైన, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే డయాగ్నోస్టిక్స్ అవసరం ఎంతగానో పెరిగింది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల చికిత్సలోనూ, ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలలోనూ స్కానింగ్ కీలకం కావడంతో... మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా, చిన్న పట్టణాల్లోనూ నాణ్యమైన వైద్యసేవలను అందించగల అధునాతన సాంకేతికత అవసరం ఏర్పడింది

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శన

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ 78వ వార్షిక డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు మహిళల ఆరోగ్య సాంకేతికతల సమావేశంలో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ సమావేశంలో, BPL నాయకత్వంతో పాటు నిపుణుల నేతృత్వంలోని ప్రయోగ సెషన్‌ల ద్వారా కంపెనీ తదుపరి తరం ఇమేజింగ్, డిజిటల్ ఆరోగ్య పరిష్కారాల సూట్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లాంచ్‌లు వాస్తవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ డెలివరీకి అనుగుణంగా స్కేలబుల్, క్లినికల్‌గా అర్థవంతమైన, భారత-కేంద్రీకృత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com