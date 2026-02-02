ట్రంప్ ఏం నోటితో గ్రీన్ ల్యాండ్ కావాలని అన్నాడో కానీ... అది కాస్తా కరిగిపోతోంది, ముప్పు అంచున ప్రపంచం
గ్రీన్ ల్యాండ్ మాకు కావాల్సిందే, దాన్ని కొనుగోలు చేసైనా దక్కించుకుంటాం, 2026లో గ్రీన్ ల్యాండ్ అమెరికా భూభాగం అవుతుంది అంటూ ఏం నోటితో అమెరికా అధ్యక్షుడు అన్నారో కానీ ఈ మంచుదీవి కాస్తా క్రమంగా కరిపోతోందట. నిజం... గ్రీన్ ల్యాండ్ మంచు పలకలు ప్రస్తుతం అత్యంత వేగంగా కరిగిపోతున్నాయి. ఇది కేవలం పర్యావరణవేత్తల ఆందోళన మాత్రమే కాదు, శాస్త్రీయంగా నిరూపితమవుతున్న చేదు నిజం.
2026 నాటికి అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం గత రెండు దశాబ్దాలుగా గ్రీన్ ల్యాండ్ మంచు కరిగే వేగం మూడు రెట్లు పెరిగింది. అంటే... సగటున ఏడాదికి సుమారు 270 నుండి 300 బిలియన్ టన్నుల మంచు కరిగి సముద్రంలో కలుస్తోంది. ముఖ్యంగా భూమిలోని మిగిలిన ప్రాంతాల కంటే ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం.. అంటే గ్రీన్ ల్యాండ్ ఉన్న చోటు 4 రెట్లు వేగంగా వేడెక్కుతోంది. దీనినే శాస్త్రవేత్తలు ఆర్కిటిక్ యాంప్లిఫికేషన్ అని పిలుస్తారు.
గ్రీన్ ల్యాండ్ మంచు ఎందుకు కరిగిపోతోంది అనే సందేహాలు కలగవచ్చు. భూమి పైన పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతల వల్ల గాలి వేడెక్కి మంచు ఉపరితలం కరుగుతోంది. అలాగే పెరిగిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా వేడెక్కిన సముద్రపు నీరు గ్రీన్ ల్యాండ్ కింద ఉన్న గ్లేసియర్ల పునాదులను కరిగించేస్తోంది. దీనివల్ల మంచు కొండలు ముక్కలై నేరుగా సముద్రంలో పడిపోతున్నాయి.
ఇలా గ్రీన్ ల్యాండ్ కరిగిపోతుండటం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా సముద్ర మట్టాలు పెరుగుతున్నాయి. ఒకవేళ గ్రీన్ ల్యాండ్ మీద ఉన్న మంచు అంతా కరిగిపోతే, ప్రపంచ సముద్ర మట్టం సుమారు 7 మీటర్లు.. అంటే ఏకంగా 23 అడుగులు పెరుగుతుంది. సముద్ర మట్టం కేవలం ఒక్క మీటరు ఎత్తు పెరిగినా ముంబై, కోల్కతా, విశాఖపట్నం వంటి తీరప్రాంత నగరాలకు ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం వుంటుంది.
శాస్త్రవేత్తల ప్రధాన ఆందోళన ఏమిటంటే, గ్రీన్ ల్యాండ్ ఒక టీపింగ్ పాయింట్కు చేరుకుంటోందని గగ్గోలు పెడుతున్నారు. వారి ఆందోళనకు కారణం ఏంటంటే... ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత మనం కాలుష్యాన్ని తగ్గించినా, ఆ మంచు కరగడాన్ని ఆపడం ఎవరి వల్లా కాదు. 2025-26 నాటి అధ్యయనాల ప్రకారం, మనం ఇప్పటికే ఆ ప్రమాదకర స్థాయికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం. ఐతే ఇక్కడ కాస్తయినా మంచి వార్త ఏదయినా వుందా అంటే... గ్రీన్ ల్యాండ్ పూర్తిగా కరిగిపోవడానికి వందలు లేదా వేల ఏళ్లు పడుతుంది. కాబట్టి మన చేతుల్లో ఇంకా సమయం ఉంది.
ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలను 1.5 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు లోపు ఉంచగలిగితే ఈ కరిగే వేగాన్ని తగ్గించవచ్చు. ఐతే ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని పరిస్థితి ఒకింత ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. గ్రీన్ ల్యాండ్ మంచు కరుగుతోంది అనేది నిజం, కానీ అది ఒకేరోజులో జరిగిపోయే ప్రళయం కాదు. ఇది మనకు ప్రకృతి ఇస్తున్న తీవ్రమైన హెచ్చరిక. ఈ హెచ్చరికను దృష్టిలో పెట్టుకుని సాగితే మానవాళి మనుగడ వుంటుంది. బేఖాతరు చేస్తే... బ్రిటన్ లోని థేమ్స్ నది ఒడ్డున వున్న లండన్ నగరం మునిగిపోవచ్చు. అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరానికి తరచుగా తుఫానులు రావచ్చు. నెదర్లాండ్స్ దేశం సగం మునిగిపోవచ్చు. అలెగ్జాండ్రియాలోని నైలు నది కనుమరగవ్వవచ్చు. చైనాలోని షాంఘై నగరం కుంగవచ్చు, దాని సమీపంలో సముద్రమట్టం పెరిగి నష్టం జరగవచ్చు. 7,500 కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతం వున్న భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాలకు ముప్పు పొంచి వుంటుంది.