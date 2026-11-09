  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
  4. Widespread debate over Nvidia chief controversy Elon Musk old comments go viral online
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 9 November 2026 (16:18 IST)

మహిళ అందంగా కనిపిస్తే .. గూఢచర్యానికి ఒక సాధనంగా మారావని అర్థం : ఎలాన్ మస్క్

elon musk
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (16:18 IST)
google-news
ఎన్వీడియా సీఈవో జెన్సన్ హువాంగ్ చైనా గూఢచారిణి అలెస్ హువాంగ్‌తో రహస్యంగా కొనసాగిస్తూ వచ్చిన వివాహేతర సంబంధం వార్త ఇపుడు టెక్ ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తోంది. ఈ సంబంధం వల్ల సంస్థ రహస్యాలు లేదా జాతీయ భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లలేదని ఎన్వీడియా ప్రకటించింది. పైగా, అమెరికా కృత్రిమ మేథ నాయకత్వానికి హువాంగ్ ఎంతో కీలకమంటూ టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే, గతంలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. 
 
సిలికాన్ వ్యాలీ సమాచారాన్ని రాబట్టేందుకు కొందరు గూఢచారులు ట్రాప్‌లు వేస్తున్నారన్న వార్తలపై గత 2025 అక్టోబరు నెలలో మస్క్ స్పందిస్తూ, ఎవరైనా మహిళ అత్యంత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తే, నువ్వు గూఢచర్యానికి ఒక సాధనంగా మారావని అర్థం అంటూ చమత్కరించారు. ఆ పాత పోస్ట్ ప్రస్తుతం విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. మరోవైపు, హువాంగ్ చేసిన పని వివాదాస్పదమైనప్పటికీ, అమెరికా ఏఐ ఆధిపత్యానికి ఆయన ఎంతో అవసరమని పేర్కొన్న ఒక పోస్ట్‌కు మస్క్ సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపారు. 
 
ఎన్వీడియా సీఈవోతో సీక్రెట్ సంబంధం... ఎవరా అలైస్ హువాంగ్ 
 
ఎన్వీడియా చీఫ్ జెన్సన్ హువాంగ్‌తో చైనా గూఢచారిణి అలైస్ హువాంగ్ వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నారు. ఈ విషయం తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వార్త ఇపుడు టెక్ ప్రపంచంలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. దీంతో అసలు అలైస్ హువాంగ్ ఎవరు.. ఆమెకు ఎన్వీడియా సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్‌తో పరిచయం ఎలా ఏర్పడింది? అసలు ఆమె ప్రొఫైల్ ఏంటి? వంటి అనేక ఆసక్తికరమైన అంశాలపై నెటిజన్లు ఆరా తీస్తున్నారు. 
 
చైనా జాతీయురాలైన అలైస్ హువాంగ్‌ అసలు పేరు హువాంగ్ లీ. సింగపూర్‌కి చెందిన మెగా స్పీడ్‌లో టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌గా పని చేశారు. చైనీస్ ప్రైవేట్ ఫండ్ డేటా బేస్‌లో ఆమె వివరాలు లభ్యమయ్యాయి. టీవీ రిపోర్టర్‌గా కెరీర్‌ ప్రారంభించిన అలైస్.. తొలుత హునాన్ టీవీలో ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ ప్రసార సంస్థ సీసీటీవీలో పనిచేశారు. 
 
అనంతరం హెచ్‌ఎస్‌బీసీ ప్రైవేట్ బ్యాకింగ్ డివిజన్ ప్రెసిడెంట్‌కు అసిస్టెంట్‌గా, సిటిక్ సెక్యూరిటీస్‌లో వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా ఎదిగారు. షాంఘై హెక్సీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మేనేజ్‌మెంట్‌ సంస్థలో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్‌, ఫండ్ మేనేజర్‌గా విధులు నిర్వర్తించారు.
 
ఈ కంపెనీకి చైనీస్ గేమింగ్ కంపెనీ 7రోడ్‌కు సంబంధం ఉన్నట్లు సమాచారం. మెగాస్పీడ్ కంపెనీ స్థాపించడం వెనక 7రోడ్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 2023లో మెగా స్పీడ్‌ను స్థాపించిన ఆమె అదే ఏడాది దానిని స్విఫ్ట్ డేటాకు విక్రయించారు. కానీ ఆ సంస్థతో సంబంధాలు కొనసాగించారు. ఇప్పుడు ఆ సంస్థ ఎన్విడియాకు ప్రధాన వ్యాపార భాగస్వామిగా ఉంది. మెగాస్పీడ్ గత రెండేళ్లలో 4.8 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఎన్విడియా చిప్‌లను కొనుగోలు చేసింది.
 
మరోవైపు, అలైస్ గురించి తాను ఎప్పుడూ వినలేదని హునాన్ టీవీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒకరు వెల్లడించారని అంతర్జాతీయ మీడియా కథనం వెల్లడించింది. మరోవైపు సీసీటీవీ వెబ్‌సైట్‌లో ఆమె ప్రొఫైల్ ఏదీ లభించలేదని పేర్కొన్నట్లు తెలిపింది. దాంతో ఆమె ప్రొఫైల్ మిస్టరీగా మారింది. ఇప్పుడు చైనా స్పైగా అలైస్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఎన్వీడియా సీఈవోతో సీక్రెట్ సంబంధం... ఎవరా అలైస్ హువాంగ్

అనిరుధ్ - కావ్య మారన్ వివాహం కోసం గ్రీస్‌కు బయలుదేరిన రజనీ - స్టాలిన్

అనిరుధ్ - కావ్య మారన్ వివాహం కోసం గ్రీస్‌కు బయలుదేరిన రజనీ - స్టాలిన్ఈ నెల 10, 11వ తేదీల్లో గ్రీస్‌లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచంద్రన్, కావ్య మారన్ వివాహం జరుగనుంది. ఈ వివాహ వేడుకలో పాల్గొనేందుకు డీఎంకే అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్‌లతో పాటు ఉదయనిధి స్టాలిన్ తదితరులు గ్రీస్‌కు సోమవారం బయలుదేరి వెళ్లారు.

థియేటర్లలో 'రామాయణ' మూవీ వీడియోలు తీస్తున్నారా.. అయితే జైలుకే

థియేటర్లలో 'రామాయణ' మూవీ వీడియోలు తీస్తున్నారా.. అయితే జైలుకేబాలీవుడ్ దర్శకుడు నితీశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో రణబీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి జంటగా నటించిన 'రామాయణం' చిత్రం ఈ నెల 5వ తేదీన దీపావళి పండుగ సందర్భంగా విడుదలైంది. అయితే, ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో చూసే ప్రేక్షకులు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో వీడియోలు చిత్రీకరించి, వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒకరకమైన పైరసీని ప్రోత్సహించడమేనని చిత్రబృందం హెచ్చరిస్తోంది. ఇలాంటి వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.

దక్షిణాది చిత్రాల్లో చేదు అనుభవాలున్నాయ్ : రాధికా ఆప్టే

దక్షిణాది చిత్రాల్లో చేదు అనుభవాలున్నాయ్ : రాధికా ఆప్టేదక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో తనకు ఎదురైన అనుభవాలపై బాలీవుడ్ నటి రాధికా ఆప్టే మరోమారు పెదవి విప్పారు. దక్షిణాది చిత్రాల్లో తనకు అనేక చేదు అనుభవాలు ఉన్నట్టు పేర్కొంది. సెట్స్‌లో ఎక్కువ మంది పురుషులే ఉండేవారని, తనకు తెలిసినవారు ఎవరూ లేకపోవడంతో ఒంటరితనానికి ఫీలయ్యాయని తెలిపారు.

'వెంకటలక్ష్మి రావే’… ప్రేమకు పదాల పట్టాభిషేకం

'వెంకటలక్ష్మి రావే’… ప్రేమకు పదాల పట్టాభిషేకంపదాల పదనిసలతో… విరహపు వేదనలతో… హృదయాన్ని హత్తుకునే ప్రేమగీతం! ‘వెంకటలక్ష్మితో ఏడాది కిందట’ చిత్రం త్వరలో థియేటర్లలోకి! ప్రేమను ఆరాధనగా… ప్రేయసిని హృదయదేవతగా భావించి, విరహాన్ని సైతం సంగీతంగా మలిచిన మధురమైన ప్రేమగీతం ‘వెంకటలక్ష్మి రావే’. “వెంకటలచ్చిమి రావే… హృదయలచ్చిమి రావే… విరహలచ్చిమి రావే… విలాస్యలచ్చిమి రావే… ప్రేమలచ్చిమి రావే… ఈ పార్థు లచ్చిమి రావే…” అంటూ అమ్మవారిని వివిధ నామాలతో స్తుతించినట్లుగా, తన ప్రేయసిని ప్రేమ, విరహం, ఆరాధనలతో వర్ణించడం ఈ పాట ప్రత్యేకత.

Anushka Shetty Birth Day: అనుష్క శెట్టి 45వ పుట్టినరోజున శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అభిమానులు

Anushka Shetty Birth Day: అనుష్క శెట్టి 45వ పుట్టినరోజున శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అభిమానులు1981 నవంబర్ 7న మంగళూరులో స్వీటీ శెట్టిగా జన్మించిన ఈ నటి, పరాక్రమవంతురాలైన యోధురాలు దేవసేన పాత్రలో నటించిన బాహుబలి, అలాగే బిల్లా, మిర్చి, అరుంధతి, మరియు రుద్రమదేవి వంటి ఐకానిక్ చిత్రాలలో నటించారు. బాహుబలి మరియు ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా అధికారిక ఖాతాలు, ఆమె అద్భుతమైన ఉనికి, హుందాతనం మరియు బహుముఖ ప్రదర్శనలను ప్రశంసిస్తూ అభిమానులతో కలిశాయి.