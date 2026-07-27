భయపెడుతున్న బోర్డో కార్చిచ్చు... వరల్డ్ వైన్ రాజధాని వైపు దూసుకొస్తున్న అగ్నికీలలు
ప్రపంచ వైన్ రాజధానిగా పేరుగాంచిన బోర్డోలో చెలరేగిన కార్చిచ్చు అక్కడి వాసులను భయపెడుతోంది. కార్చిచ్చు అగ్నికీలలు బోర్డో ప్రాంతం వైపు దూసుకొస్తున్నాయి. ఫ్రాన్స్ నైరుతి ప్రాంతంలో మొదలైన ఈ అగ్నికీలలు ఇపుడు బోర్డో శివార్ల వైపు వేగంగా వ్యాపిస్తున్నాయని స్థానికులు పేర్కొంటున్నారు. 'మా నగర గేట్ల నుంచి.. సుమారు 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో అగ్నికీలలు ఉన్నాయి' ఉన్నాయని ఈ నగర మేయర్ ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. వాటిని శివార్లలోనే అదుపు చేసేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తున్నారు.
బోర్డోకు ప్రపంచవైన్ రాజధానిగా గుర్తింపు పొందింది. శతాబ్దాల క్రితమే బోర్డో-వైన్ ఒకదానికొకటి పర్యాయపదాలుగా మారాయి. ఇక్కడ తయారుచేసే వైన్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో పేరుగాంచాయి. ఈ ప్రాంతంలో రోమన్ల కాలం (రెండు వేల ఏళ్లకుముందు) నుంచే ద్రాక్ష సాగు చేస్తున్నారు. సమ శీతోష్ణ పరిస్థితులు ద్రాక్ష సాగుకు అనుకూలంగా ఉన్నాయని రోమన్లు గుర్తించడంతో ఇది వైన్ తయారీ కేంద్రంగా మారింది.
ఆ తర్వాత ఆంగ్లేయుల పాలనలోకి వెళ్లాక.. ఇంగ్లీష్ ఛానల్ మీదుగా ఎగుమతులు ఊపందుకున్నాయి. వ్యాపారాల ఆలోచనలు, నదులు, అనుకూల వాతావరణం అన్నీ కలిసి బోర్డో నగర స్థితిగతులనే మార్చివేశాయి. ఈ నగరం వేలాదిగా ద్రాక్ష తోటలు, వైన్ ఎస్టేట్లతో నిండిపోయింది. వైన్ చరిత్ర, నగర సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను వివరించే డిజైన్లతో కూడిన ప్రపంచస్థాయి వైన్ మ్యూజియం కూడా ఇక్కడ ఉంది.
ఐరోపా ఖండంలోని ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్ దేశాలను గత కొన్ని రోజులుగా కార్చిచ్చు వణికిస్తోంది. అగ్నికీలలు వేగంగా విస్తరిస్తుండటంతో ఫ్రాన్స్లో 2,20,000 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. కార్చిచ్చు ముప్పు పొంచి ఉన్న 75 వేల మందిని ఇళ్లు విడిచి వెళ్లిపోవాలని స్పెయిన్ ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది.