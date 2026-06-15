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లెబనాన్లో స్వాధీనం చేసుకున్న భూభాగాల నుంచి వైదొలగం.. కాట్జ్
ఇరాన్- అమెరికా మధ్య మధ్యంతర ఒప్పందం పెండింగ్లో ఉన్నందున, లెబనాన్లో తాము స్వాధీనం చేసుకున్న భూభాగాల నుండి వైదొలగబోమని ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి కాట్జ్ సోమవారం ప్రకటించారు. ఈ మధ్యంతర ఒప్పందం ప్రకటన తర్వాత ఇజ్రాయెల్ వైపు నుండి వచ్చిన మొదటి అధికారిక వ్యాఖ్యలు ఇవే కావడం గమనార్హం.
Israel
ఈ ఒప్పందంపై సంతకం చేయడానికి ఇరు పక్షాలు శుక్రవారం జెనీవాలో సమావేశం కానున్నట్లు పాకిస్థాన్ తెలిపింది. లెబనాన్తో పాటు సిరియా, గాజా స్ట్రిప్లలో తాము స్వాధీనం చేసుకున్న భూభాగాల్లో అనిశ్చిత కాలం పాటు కొనసాగాలని ఇజ్రాయెల్ యోచిస్తోందని కాట్జ్ పేర్కొన్నారు.
లెబనాన్లో హిజ్బుల్లాపై ఇజ్రాయెల్ జరుపుతున్న దాడుల కారణంగా ఇరాన్ తమపై దాడికి దిగితే, తాము కూడా ఇరాన్పై భారీ శక్తితో ఎదురుదాడి చేస్తామని కాట్జ్ హెచ్చరించారు. గత రెండేళ్లన్నర కాలంలో, ఇజ్రాయెల్ గాజా, లెబనాన్, సిరియాలలో దాదాపు 1,000 చదరపు కిలోమీటర్ల భూభాగాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంది.
ఇసకపట్నం లోనూ ఆశ, ప్రతీకారం, అధికారం కోసం తెగించే మనుషులు
భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఓటీటీ వేదిక ప్రైమ్ వీడియో తన తాజా తెలుగు ఒరిజినల్ సిరీస్ ‘ఇసకపట్నం’ ట్రైలర్ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా విడుదల చేసింది. గ్యారీ బీహెచ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ ఏడు ఎపిసోడ్ల క్రైమ్ థ్రిల్లర్ను ప్రశాంత్ రఘతి రచించగా, తాజుద్దీన్ సయ్యద్ మాటలు అందించారు. తమడా మీడియా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రాహుల్ తమడా, సైదీప్ రెడ్డి బొర్రా నిర్మించిన ఈ సిరీస్లో ఐశ్వర్య రాజేష్, సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.
మహిళా సాధికారత నేపథ్యంలో అభయ మూవీ నాలుగు భాషల్లో రిలీజ్
యోగిత భోసాలె ప్రధాన పాత్రలో రూపొందుతోన్న మహిళా సాధికారిక చిత్రం ‘అభయ’. ఎన్ఎస్ఇ లిస్టింగ్ మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థ గ్రాడియెంటే ఇన్ఫోటైన్మెంట్ లిమిటెడ్కు చెందిన ప్రముఖ నిర్మాత డా. విమల్ రాజ్ మాథుర్, ఆర్.డి.జి ప్రొడక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు చెందిన శ్రీ రూపేష్ డి. గోహిల్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.
ముంబైలో బుల్లితెర నటి సంచిత ఉగలే ఆత్మహత్య
బాలీవుడ్ బుల్లితెర ప్రపంచంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. బుల్లితెర నటి సంచిత ఉగలే ఉత్మహత్య చేసుకుంది. పలు టీవీ సీరియళ్ళలో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ యువ నటి వయసు 22 సంవత్సరాలు. ముంబై శివారులోని నాలాసోపరాలో గల తన నివాసంలో ఆదివారం రాత్రి ఆమె ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ప్రాథమిక విచారణ అనంతరం ఆమెది ఆత్మహత్యగా ధృవీకరించారు. పోలీసులు వెల్లడించిన కథనం మేరకు.. ఈ నెల 14వ తేదీన సాయంత్రం 6.30 గంటల నుంచి రాత్రి 7.30 గంటల మధ్య సంచిత తన గదిలోకి వెళ్లి గడియపెట్టుకుంది. కుటుంబ సభ్యులు ఇంటికి చేరుకుని చూసేసరికి ఆమె చీరతో ఫ్యానుకు వేలాడుతూ కనిపించింది.
Anirudh : అరవింద్ తో కొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టిన అనిరుద్ రవిచందర్
నాపేరు అరవింద్, నేనే చిన్న సందు.. చదువు సంథ్యలేకపోయినా... అంటూ సాగే ఓ పాటను యూత్ కు స్పూర్తిగా చేసేలా ఓ ఆల్బమ్ రూపొందించాడు అనిరుద్ రవిచందర్. రాక్స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ కొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఆయన తన సొంత ఇండిపెండెంట్ లేబుల్ అల్బుకర్కీ రికార్డ్స్తో పాటు యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియాతో కలిసి చేసిన ‘అరవింద్’ పాటను రిలీజ్ చేశారు. ఈ కాంబోలో రిలీజైన తొలి పాట ఇది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఒరిజినల్ పాప్, హిప్ హాప్ ఆధారంగా రూపొందిన ఈ ట్రాక్తో అనిరుద్ తన సంగీత ప్రపంచంలోని పరిధిని దాటి కొత్త ఆధ్యాయాన్ని ప్రారంభించారు.
Harshit Reddy: దైవక్రుపతోనే శుభం, కల్కి, కల్కి2 అవకాశాలు దక్కాయి: హర్షిత్ రెడ్డి
తన సినీ అరంగేట్రం అంతా ఒక డెస్టినీలా జరిగిపోయింది. కోవిడ్ కు ముందు చిన్న చిన్న వీడిలో చేస్తుండేవాడిని. ఓ వెబ్ సిరీస్ లో నటించా. ఆ తర్వాత ముంబై వెళుతుంటే ఎయిర్ పోర్ట్ లో రాజ్ డీకె కలిసి నన్ను గుర్తు పట్టి.. నీ గురించే నిన్న అనుకున్నాం. నువ్వు చేసిన వెబ్ సిరీస్ బాగుంది. నా తదుపరి సినిమా శుభంలో నువ్వే హీరో అన్నారు. నిన్న అనుకోవడం ఏమిటి? ఈరోజు నేను కలవడం ఏమిటి. అనేది నాకే అర్థంకాలేదు.