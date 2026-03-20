నాటోలో యూఎస్ఎ లేకపోతే అది ఓ పేపర్ పులి, మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటా: ట్రంప్
నాటో(NATO)లో అమెరికా లేకపోతే అది ఓ పేపర్ పులి అని యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎద్దేవా చేసారు. హోర్ముజ్ జలసంధి షిప్పింగ్ మార్గాన్ని నియంత్రించడానికి ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా సైనిక సహాయం అందించాలన్న తన డిమాండ్ను పట్టించుకోనందుకు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన మిత్రదేశాలను పిరికివాళ్ళు అంటూ సంబోధించారు. వాళ్లను ఖచ్చితంగా మేము గుర్తుంచుకుంటాము అని ఆయన తన ట్రూత్ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్లో పోస్ట్ చేశారు.
పెరుగుతున్న చమురు ధరల గురించి మిత్రదేశాలు ఇపుడు ఫిర్యాదు చేస్తున్నాయని, కానీ హోర్ముజ్ జలసంధిని తెరవడానికి సహాయం చేయడానికి మాత్రం వారు సిద్ధంగా లేరని ట్రంప్ రాశారు. మేము నాటోకు ఎంతగానో సహాయం చేసినప్పటికీ, అమెరికాకు మాత్రం వాటి నుంచి మద్దతు లభించడం లేదని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాన్ని తయారుచేయకుండా నిరోధించడం మిత్రదేశాల ప్రయోజనాలకు మంచిదని ఆయన అన్నారు.
అంతర్జాతీయ ప్రమాణమైన బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్, యుద్ధం సమయంలో విపరీతంగా పెరిగింది. యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు బ్యారెల్కు సుమారు 70 డాలర్లుగా ఉన్న ధర శుక్రవారం నాటికి బ్యారెల్కు సుమారు 108 డాలర్లకు చేరింది. ఫలితంగా ఇంధన ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. హోర్ముజ్ జలసంధి నుండి బయటకు వచ్చే చమురు, గ్యాస్లో ఎక్కువ భాగం ఆసియాకే రవాణా అవుతున్నాయి. దీనితో ఆసియా దేశాలపై చమురు, ఇంధనం ప్రభావం తీవ్రంగా పడుతోంది. ఈ ధరల షాక్లు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతటా ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి. కంప్యూటర్ చిప్ల తయారీలో ఉపయోగించే హీలియం, ఎరువులలో ముడి పదార్థమైన సల్ఫర్ వంటి కీలక ముడి పదార్థాలకు ఆటంకాలు ఏర్పడ్డాయి. త్వరలో వాటి కొరత ఏర్పడవచ్చు, ఇది సరఫరా గొలుసులోని అన్ని భాగాలలోనూ వస్తువుల ధరలను పెంచుతుంది.
అమెరికా-ఇజ్రాయేల్ దేశాలు ఇరాన్ పైన చేస్తున్న యుద్ధం 21వ రోజులోకి ప్రవేశించింది. ఐనప్పటికీ హార్మూజ్ జలసంధి మూసివేసే ఉంది. ఈ యుద్ధం గల్ఫ్ ప్రాంతమంతటా దాడులతో మోతెక్కిపోతోంది. ఇందులో భాగంగా 10 ట్యాంకర్లతో సహా 23 వాణిజ్య నౌకలు తమపై దాడులు జరిగాయని చెప్పాయి.