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నిండు ప్రాణాన్ని బలిగొన్ని నిర్లక్ష్యం - బంజీ జంప్ కోసం తాడు కట్టడం మరిచిపోయారు (వీడియో)
కొందరు వ్యక్తుల నిర్లక్ష్యం ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. బంజీ జంప్ కోసం యత్నించిన ఓ యువతికి సేఫ్టీ తాడు కట్టడం మరిచిపోయారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. జూన్ 13వ తేదీన బ్రెజిల్ సావోపాలోలో బంజీ జంప్ చేస్తూ ఓ యువతి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. సిబ్బంది సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ అమర్చడం మరిచిపోయారు. అదేసమయంలో ఆ యువతిని ఒక ఎత్తైన ప్రదేశం నుంచి కిందికి నెట్టేశారు. ఫలితంగా ఆ యువతి కిందపడటంతో తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఈ ఘటనకు కారణమైన వారిలో ఆరుగురుని అరెస్టు చేయగా, మరో ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నారు. బంజీ జంప్ కోసం సాహసించిన యువతికి తాడు కట్టడం మరిచిపోయారని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. పైగా ఈ ఘటనపై పోలీసులు లోతైన విచారణ జరుపుతున్నారు. అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అనేవి పూర్తిగా నమ్మకంపైనే ఆధారపడివుంటాయని, నిర్లక్ష్యానికి ఒక నిండు ప్రాణం పోతుందడనానికి ఈ ఘటన ఒక ఉదాహరణ అని పోలీసులు చెప్పుకొచ్చారు.
నిండుప్రాణాన్ని బలిగొన్న నిర్లక్ష్యం..!— Ravi Prakash Official (@raviprakash_rtv) June 14, 2026
జూన్ 13న బ్రెజిల్ సావోపాలోలో బంజీ జంప్ చేస్తూ ఒక యువతి ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
సిబ్బంది సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్స్ పెట్టడం మరిచిపోయారని పోలీసుల విచారణలో తేలింది.
ఈ కేసులో ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. పరారీలో ఉన్న మరో ఇద్దరిని కూడా… pic.twitter.com/736a5NMmkT
కాశీలో రేణూ దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్ కాశీ యాత్రలో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకుల తర్వాత, తన పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రారంభించారు. తనకు నచ్చిన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన అప్డేట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
Mohanlal: మోహన్లాల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దృశ్యం 3 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్
థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటైన ‘దృశ్యం’ సిరీస్ మూడో భాగం ‘దృశ్యం 3’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 18 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. జీతూ జోసెఫ్ రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని ఆంథోనీ పెరుంబవూర్ నిర్మించగా, మోహన్లాల్, మీనా, సిద్ధిక్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. థియేటర్లలో విజయవంతమైన ప్రదర్శన అనంతరం ఈ చిత్రం మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది.
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V.V. Vinayak: వడ్డే నవీన్ సినిమాలు ఇష్టంతో చేయలేదు : వి. వి. వినాయక్
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Aishwarya Rajesh: పేరుకు సుకుమారి కానీ టచ్ చేస్తే విద్యుత్ షాకే.. ఓ..! సుకుమారి టీజర్
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