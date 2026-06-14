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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 14 June 2026 (13:24 IST)

నిండు ప్రాణాన్ని బలిగొన్ని నిర్లక్ష్యం - బంజీ జంప్ కోసం తాడు కట్టడం మరిచిపోయారు (వీడియో)

bangee jump
BY: ఠాగూర్
Publish: Sun, 14 Jun 2026 (13:23 IST) Updated: Sun, 14 Jun 2026 (13:24 IST)
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కొందరు వ్యక్తుల నిర్లక్ష్యం ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. బంజీ జంప్ కోసం యత్నించిన ఓ యువతికి సేఫ్టీ తాడు కట్టడం మరిచిపోయారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. జూన్ 13వ తేదీన బ్రెజిల్‌ సావోపాలోలో బంజీ జంప్ చేస్తూ ఓ యువతి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. సిబ్బంది సేఫ్టీ ఎక్విప్‌మెంట్ అమర్చడం మరిచిపోయారు. అదేసమయంలో ఆ యువతిని ఒక ఎత్తైన ప్రదేశం నుంచి కిందికి నెట్టేశారు. ఫలితంగా ఆ యువతి కిందపడటంతో తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. 
 
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఈ ఘటనకు కారణమైన వారిలో ఆరుగురుని అరెస్టు చేయగా, మరో ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నారు. బంజీ జంప్ కోసం సాహసించిన యువతికి తాడు కట్టడం మరిచిపోయారని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. పైగా ఈ ఘటనపై పోలీసులు లోతైన విచారణ జరుపుతున్నారు. అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అనేవి పూర్తిగా నమ్మకంపైనే ఆధారపడివుంటాయని, నిర్లక్ష్యానికి ఒక నిండు ప్రాణం పోతుందడనానికి ఈ ఘటన ఒక ఉదాహరణ అని పోలీసులు చెప్పుకొచ్చారు. 

 
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ఠాగూర్

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