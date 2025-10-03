World Animal Day 2025: ప్రపంచ జంతు దినోత్సవం.. ఈ సంవత్సరం థీమ్‌ ఏంటి.. కొత్త జీవుల సంగతేంటి?

ప్రపంచ జంతు దినోత్సవం అనేది జంతువులను రక్షించమని ప్రజలకు గుర్తు చేసే వేడుక. ఇది మనం భూమిని పంచుకునే అన్ని జీవుల పట్ల అవగాహన, దయను కలిగివుండాలని ప్రోత్సహిస్తుంది. 2025లో, ఈ కార్యక్రమం జంతు సంక్షేమం, పర్యావరణ ఆరోగ్యం మధ్య సంబంధంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తుంది.
2025లో ప్రపంచ జంతు దినోత్సవం ఎప్పుడు, దాని థీమ్ ఏమిటి?
ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 4న ప్రపంచ జంతు దినోత్సవం వస్తుంది. 2025లో, ఈ తేదీ శనివారం వస్తుంది. ఇది వ్యక్తులు, సమూహాలకు అవగాహన ప్రచారాలను నిర్వహించడానికి సరైన అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. 2025కి థీమ్ జంతువులను రక్షించండి, గ్రహాన్ని రక్షించండి అనేది ఈ దినోత్సవం 100వ వార్షికోత్సవాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ఉంటుంది. జంతువుల ప్రాణాలను రక్షించడం ఆరోగ్యకరమైన, స్థిరమైన ప్రపంచానికి ఎలా అనుకూలంగా ఉంటుందో ఈ థీమ్ చెప్తోంది.
ప్రపంచ జంతు దినోత్సవ చరిత్ర
ప్రారంభ ప్రపంచ జంతు దినోత్సవాన్ని 1925లో జర్మన్ నవలా రచయిత, ప్రచారకర్త హెన్రిచ్ జిమ్మెర్మాన్ నిర్వహించారు. జిమ్మెర్మాన్ జంతు హక్కులను ప్రోత్సహించడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్యను ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమం మొదట మార్చి 24న బెర్లిన్లో జరిగింది. 5,000 మందికి పైగా వ్యక్తులు హాజరయ్యారు. 1929 నాటికి, జంతువుల పట్ల ప్రేమకు పేరుగాంచిన పోషకుడు సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అస్సిసి అక్టోబర్ 4కి మార్చబడింది. దశాబ్దాలుగా, ఈ దినోత్సవం ప్రభుత్వాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, సంబంధిత పౌరుల మద్దతుతో ప్రపంచవ్యాప్త ఉద్యమంగా ఎదిగింది.
ప్రపంచ జంతు దినోత్సవం యొక్క ప్రాముఖ్యత
ప్రపంచ జంతు దినోత్సవాన్ని విద్య, వాదన, కార్యాచరణ వేదికగా ఉపయోగిస్తారు. ఇది వాతావరణ మార్పు, వేట ఆవాసాల నష్టం వంటి ముప్పుల గురించి అవగాహన కల్పిస్తుంది. ఈ రోజు జంతువుల హక్కుల కోసం, మానవీయ చికిత్స, పెరిగిన చట్టపరమైన రక్షణ కోసం కూడా పిలుపునిస్తుంది.
వన్యప్రాణుల సంరక్షణ నుండి స్వచ్ఛంద సేవ వరకు సానుకూల చర్యలకు ఇది పిలుపునిస్తుంది. మానవులు జంతువుల పట్ల దయను కలిగివుండాలని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ రోజును జరుపుకోవడం ద్వారా, ప్రజలు మానవులకు మరియు సహజ ప్రపంచానికి మధ్య సహజీవనానికి దోహదం చేస్తారు.
2025లో కొత్త జంతువు ఉందా? అవును. కొత్త జాతులలో ఆఫ్రికాలోని లైగోడాక్టిలస్ కరమోజా డ్వార్ఫ్ గెక్కో, హిమాలయన్ ఐబెక్స్, భారతదేశంలో లైరియోథెమిస్ అబ్రహామి డ్రాగన్ఫ్లై, బాథోమాస్ విడి సముద్రపు పురుగు, పెరూలోని బొట్టు తల గల చేప ఉన్నాయి.
2025లో అతిపెద్ద జంతువు ఏది?
నీలి తిమింగలం అతిపెద్ద జంతువుగా మిగిలిపోయింది. దీని బరువు 400,000 పౌండ్లు. పొడవు 98 అడుగులకు చేరుకుంటుంది.
ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన జంతువు ఏది?
లోతైన సముద్ర నమూనాలలో 150 అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తుకు చేరుకున్న సైఫోనోఫోర్ రికార్డును కలిగి ఉంది. ఇది వలస జీవిగా పనిచేసే ఒక జీవి.
అరుదైన జంతువు ఏది?
మెక్సికన్ పోర్పోయిస్ అయిన వాక్విటా చాలా అంతరించిపోతున్నది.వాటిలో పది కంటే తక్కువ మిగిలి ఉన్నాయి.
అంతరించిపోతున్న టాప్ 5 జంతువులు ఏమిటి?
వాకిటా, జావా ఖడ్గమృగం, అముర్ చిరుతపులి, సావోలా, సుండా పులి ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన జాతులు.