ప్రపంచంలో అత్యధిక వేతనం తీసుకునే ప్రధానమంత్రి ఎవరు?
అనేక ప్రపంచ దేశాలకు ప్రధానమంత్రులు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. అమెరికా వంటి దేశాలకు అధ్యక్షులదే అంతిమ నిర్ణయం. భారత్ వంటి అనేక దేశాల్లో ప్రధానమంత్రులే కీలక. అయితే, ఈ ప్రధానమంత్రుల్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునేది ఎవరన్న చర్చ ఇపుడు తలెత్తింది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. సింగపూర్ ప్రధానమంత్రి వేతనాన్ని భారీగా పెంచుతూ ఆ దేశ పార్లమెంట్ ప్రకటించింది. దీంతో సింగపూర్ ప్రధాని లారెన్స్ వాంగ్తో పాటు ఆ దేశ రాజకీయ నేతల వేతనాలు భారీగా పెరగనున్నాయి. ఈ పెంపు ఏకంగా 60 శాతం మేరకు ఉండనుంది.
ప్రస్తుతం ప్రధాని వార్షిక బెంచ్ మార్క్ వేతనం 2.2 మిలియన్ సింగపూర్ డాలర్లు. భారత కరెన్సీలో ఇది దాదాపు రూ.16.5 కోట్లు. తాజా పెంపుతో ఈ మొత్తం 3.6 మిలియన్ సింగపూర్ డాలర్లకు చేరుతుంది. అంటే సుమారు రూ.27 కోట్లు. మొత్తంగా జీతం దాదాపు రూ.10.5 కోట్లు పెరగనుంది. ఉప ప్రధాని వేతనం 1.87 మిలియన్ సింగపూర్ డాలర్ల నుంచి 3.06 మిలియన్ డాలర్లకు పెరుగుతుంది. అంటే ప్రస్తుతం సుమారు రూ. 14 కోట్లుగా ఉన్న జీతం రూ.23 కోట్లకు చేరనుంది. క్యాబినెట్ మంత్రులకు 1.80 మిలియన్ నుంచి 2.88 మిలియన్ సింగపూర్ డాలర్ల వరకు చెల్లిస్తారు. భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు రూ.13.5 .1.6 కోట్ల వరకు ఉంటుంది.
తనకు పెరిగే మొత్తాన్ని పదవీకాలంలో వివిధ కార్యక్రమాలకు విరాళంగా ఇస్తానని వాంగ్ తెలిపారు. రాజకీయ నేతల జీతాల పెంపు ప్రజల్లో భావోద్వేగపూరిత అంశమని ఆయన అన్నారు. సామాన్యుల ఆదాయంతో పోలిస్తే ఈ జీతాలు చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రజలు వాటిని నిశితంగా పరిశీలించడం సహజమేనని చెప్పారు. మంచి పాలనకు సమర్థ నాయకత్వం అవసరమని వాంగ్ తెలిపారు. భవిష్యత్తులో దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు నాణ్యమైన నాయకత్వాన్ని కొనసాగించడమే లక్ష్యమని వివరించారు.