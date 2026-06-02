నువ్వు పిచ్చివాడివి, నేనే లేకుంటే నువ్వు జైల్లో వుండేవాడివి: నెతన్యాహుపై ట్రంప్ ఆగ్రహం
ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు నెతన్యాహును అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. లెబనాన్ లోని హిజ్బుల్లాపై ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్న సైనిక చర్య వల్ల అక్కడ అమాయక పౌరులు చనిపోతున్నట్లు వార్తలు వస్తుండటం, ఇది కాస్తా ఇరాన్-అమెరికా చర్చలకు విఘాతం కలగడంతో ట్రంప్ తోక తొక్కిన పాములా నెతన్యాహుపై లేచిపడుతున్నారట.
నెతన్యాహుతో.. నువ్వు పిచ్చివాడివి. నేను లేకుండా వుంటే ఇప్పటికే నువ్వు జైల్లో వుండేవాడివి. నేను ఎంతో కష్టపడి నిన్ను కాపాడుతున్నాను. అంతా నిన్ను ద్వేషిస్తున్నారు. నీకది అర్థం కావటంలేదా. నీ చర్యల వల్ల ఇజ్రాయెల్ పైనా ఆగ్రహంగా వున్నారు. అసలు నువ్వేం చేస్తున్నావో నీకు అర్థమవుతుందా అంటూ మండిపడినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
తన వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో నటుడు నాగ చైతన్య సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ విజయం సాధించారు. అశ్లీల వెబ్సైట్లు, ఆన్లైన్ మర్చండైజ్ ప్లాట్ఫారమ్లు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో అతని పేరు, చిత్రం, స్వరం, పోలిక మరియు ఇతర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను అనధికారికంగా ఉపయోగించకుండా నటుడికి కోర్టు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది.
తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఆయన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) సపోర్టర్స్ వేధింపుల వల్లే తనకు గర్భస్రావం అయిందని బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్, మాజీ నర్సు, నటి మరియా జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. టీవీకే సపోర్టర్స్ తనను సోషల్ మీడియాలో దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారని నటి జూలీ అన్నారు. దీనివల్ల తాను మానసికంగా కుంగిపోయానని, గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వేధింపులు కొనసాగడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై గర్భస్రావం అయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
టాలీవుడ్ నటి అపూర్వ కాస్టింగ్ కౌచ్పై కామెంట్లు చేశారు. స్టార్ డమ్ వచ్చే వరకే ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ వెంట పడతారు.. ఒక్క సారి స్టార్డమ్ వచ్చిన తరువాత ఇండస్ట్రీనే వారి వెంట పడుతుందని కామెంట్స్ చేశారు. కాస్టీంగ్ కౌచ్ విషయంలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు అయితే కమిట్ అవుతారని.. తెలుగు హీరోయిన్లు కమిట్ అవ్వరు అన్న మాట లేదు. అసలు ఎటువంటి కమిట్ మెంట్ లేకుండా స్టార్లుగా మారిన హీరోయిన్లను ఉన్నారని అపూర్వ చెప్పుకొచ్చారు.