ఓ ఉగ్రవాదీ... నువ్వు ఎక్కడికు ఎందుకు వచ్చావ్ (వీడియో)
బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధానమంత్రి ముహ్మద్ యూనస్కు న్యూయార్క్లో తీవ్ర అవమానం జరిగింద. ఓ ఉగ్రవాదీ.. నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు? అంటూ పలువురు బంగ్లా పౌరులు ప్రశ్నించారు. ఈ సంఘటన న్యూయార్క్ జేఎఫ్కే విమానాశ్రయంలో చోటుచేసుకుంది. ఈ విమానాశ్రయంలో బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక మాజీ ప్రధాని యూనస్కు నిరసనల సెగ తగిలింది.
బంగ్లాదేశ్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసి, వేలాది మంది ప్రాణాలు పోవడానికి కారణమయ్యారంటూ ప్రవాస బంగ్లాదేశీయులు ఆయనను నిలదీశారు. తన పాలనపై తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొన్న ఆయన యూనస్కు విదేశాల్లో సైతం నిరసన సెగ తప్పడం లేదు. అధికారంలో ఉన్నపుడూ కన్నూమిన్నూ తెలియకుండా, ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు తీసుకుని, ప్రజాగ్రహాన్ని ఎదుర్కొన్న వ్యక్తిగా యూనస్ ఉన్నారు. అందుకే ఎవడు చేసిన ఖర్మకు ఫలితం తప్పదనే మాట గుర్తుకు వస్తోంది.
బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని ముహమ్మద్ యూనస్కు న్యూయార్క్ లో తీవ్ర అవమానం ???? ఓ ఉగ్రవాదీ.. నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు?” అంటూ న్యూయార్క్ JFK విమానాశ్రయంలో బంగ్లాదేశ్ మాజీ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారు మహమ్మద్ యూనస్కు నిరసన సెగ! బంగ్లాదేశ్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీశారంటూ, వేలాది మంది ప్రాణాలు పోవడానికి కారణమయ్యారంటూ ప్రవాస బంగ్లాదేశీయులు ఆయనను నిలదీశారు. తన పాలనపై తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న యూనస్కు విదేశాల్లోనూ నిరసనలు తప్పడం లేదు! చేసిన కర్మకు ఫలితం తప్పదనే మాట గుర్తొస్తోంది!— Neeraj Goud Gollapelli (@NeerajGoudBJP) October 13, 2026