బ్లాక్లో ఐపీఎల్ టిక్కెట్ల అమ్మకం.. 11మంది అరెస్ట్.. 8 మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) మ్యాచ్ టిక్కెట్ల ఆన్లైన్ విక్రయం వల్ల అవి బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలిపోతాయని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే విజయనంద్ కాశప్పనవర్ వ్యక్తం చేసిన ఆందోళనలు నిజమయ్యాయి.
బెంగళూరు పోలీసులకు అనుబంధంగా పనిచేసే సెంట్రల్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ అధికారులు, ఐపీఎల్ టిక్కెట్లను బ్లాక్ మార్కెట్లో విక్రయించిన ఆరోపణలపై 11 మందిని అరెస్టు చేసి, ఈ అక్రమ వ్యాపారానికి ఉపయోగించిన 8 మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అరెస్టు అయిన వారి నుండి సీసీబీ అధికారులు మొత్తం 28 టిక్కెట్లను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
నిందితులు విక్రయానికి ఉంచిన టిక్కెట్ల స్క్రీన్షాట్లను కూడా పోలీసులు సేకరించారు. ఈ విక్రయానికి ఉంచిన టిక్కెట్ల అంచనా విలువ రూ. 4.55 లక్షలు. ఆదివారం బెంగళూరు నగరంలోని ఎం. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ), చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ సందర్భంగా ఐపీఎల్ టికెట్ల విక్రయాలు జరిగాయి.
ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్ టికెట్ల బ్లాక్ విక్రయాలకు సంబంధించి, కబ్బన్ పార్క్ పోలీసులు 10 మందిని అరెస్టు చేయగా, చామరాజపేట పోలీసులు ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు.